袁劍偉否認MV抄襲 認睇過宣傳照會反思

■梁詠琪主唱的《停一停．心呼吸》MV早前已下架。

梁詠琪早前為慈善機構「心呼吸」獻唱主題曲《停一停‧心呼吸》，MV由袁劍偉執導，卻遭本地藝術創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT指MV抄襲他們2018年的作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，《停》MV隨即下架，「心呼吸」團隊發聲明道歉，但藝術創作團隊再聲言「未解決」，要求袁劍偉道歉。相隔兩星期，昨日（14日）袁劍偉正式向傳媒發出書面回應，並表示沒有抄襲該作品 ，但承認兩年前曾看過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的宣傳圖片，指風波後獲身邊有人提醒，原來兩年前曾與其分享3張宣傳圖，他反思會否因而影響了之後的創作，對於《遙》的創作團隊CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。