新歌觸動人心 陳慧琳唱到打冷震

■謝君豪在MV中，飾演令Kelly有多年鬱結的舊情人。

陳慧琳（Kelly）全新作品《我的親人》MV延續《風眼》MV的故事，在《風眼》MV最後一幕的身影就是今次的男主角謝君豪，謝君豪飾演令Kelly心裏有多年鬱結的舊情人，兩人長大後再聚頭，可惜人面全非，無法回到當年。Kelly表示錄音時心情緊張，事關韓國團隊帶同聲樂教練一同錄音，疫情期間她秘密練兵，練習了1年多，到入錄音室時心想始終面對韓國人，不能太失禮，盡量發揮，唱完後，大家拍手讚好，令她頓時放鬆下來。韓籍監製Bea Yeoun Hee在聽完第1次演繹後，大讚聲線窩心動人。Kelly坦言歌詞令她感觸，每唱「如知己如姊妹對你」一句都打冷震。