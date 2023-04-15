200好友出席生日派對 曾志偉 70歲大壽願望：健康開心

■林敏驄亦專程前來慶祝志偉大壽。

■謝天華孖陳小春一起出席派對。

■日前曾國祥和曾寶儀送上生日蛋糕，賀爸爸70歲大壽。

■阮兆祥為志偉生日派對獻唱。

■久未露面的歐陽震華帶埋禮物賀志偉生日。

■志偉表示安排《中年好聲音》參賽者在生日會上表演。

曾志偉昨天（14日）70歲生日，一班圈中好友在尖沙咀包場為志偉舉行盛大生日派對慶祝大壽。壽星曾志偉受訪時表示生日願望多年不變都是大家都身體健康和開心，觀眾開開心心睇節目，他會為大家做多些好節目。曾志偉指，生日派對有一大班好友暢聚，包括溫拿、陳百祥、劉嘉玲、杜德偉、呂良偉、蘇永康、梁漢文、張衛健、葉童、佘詩曼及湯盈盈等，也同時為黃杏秀慶生，但場地有限未能坐太多人，招待200多位圈中好友。他透露dress code是穿黑白衫，因想影一張整齊黑白照，顏色單純但好靚又開心，也談到剛同仔女去日本享受生日之旅聚天倫。日前志偉跟藝人好友出席《寺同道合2023慈善素宴》，共籌得760萬善款。志偉的子女曾國祥和曾寶儀亦有現身並為爸爸祝賀大壽，3人溫馨合照。呼籲勿影相望盡興而回踏入70歲，志偉笑言前日師傅對他講還有一小時就離開少年期，他即自嘲已是老年，最緊要注重身體，然後就被拉去飲酒，他坦言已醉了多天，這晚也不醉無歸，希望大家盡興，他呼籲大家在派對勿影相，給藝人朋友空間去盡興，所以工作人員全部收起電話，不想有大家不想見到的相片流出。林敏驄、阮兆祥及《中年好聲音》幾位參賽者李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪為派對獻唱，志偉表示安排《中》參賽者來表演是想讓他們踏入這個圈後感受一下。歐陽震華帶靚酒來賀志偉，表示送對方鍾意的禮物。謝天華、陳小春透露為志偉送上心意，小春笑言派對已開盤口估志偉幾點醉，最多人估9點半，他則估10點後，天華笑指志偉會破紀錄一係最早，否則最遲。