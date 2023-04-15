200好友出席生日派對 曾志偉 70歲大壽願望：健康開心

曾志偉指，生日派對有一大班好友暢聚，包括溫拿、陳百祥、劉嘉玲、杜德偉、呂良偉、蘇永康、梁漢文、張衛健、葉童、佘詩曼及湯盈盈等，也同時為黃杏秀慶生，但場地有限未能坐太多人，招待200多位圈中好友。他透露dress code是穿黑白衫，因想影一張整齊黑白照，顏色單純但好靚又開心，也談到剛同仔女去日本享受生日之旅聚天倫。日前志偉跟藝人好友出席《寺同道合2023慈善素宴》，共籌得760萬善款。志偉的子女曾國祥和曾寶儀亦有現身並為爸爸祝賀大壽，3人溫馨合照。
呼籲勿影相望盡興而回
踏入70歲，志偉笑言前日師傅對他講還有一小時就離開少年期，他即自嘲已是老年，最緊要注重身體，然後就被拉去飲酒，他坦言已醉了多天，這晚也不醉無歸，希望大家盡興，他呼籲大家在派對勿影相，給藝人朋友空間去盡興，所以工作人員全部收起電話，不想有大家不想見到的相片流出。
林敏驄、阮兆祥及《中年好聲音》幾位參賽者李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪為派對獻唱，志偉表示安排《中》參賽者來表演是想讓他們踏入這個圈後感受一下。歐陽震華帶靚酒來賀志偉，表示送對方鍾意的禮物。謝天華、陳小春透露為志偉送上心意，小春笑言派對已開盤口估志偉幾點醉，最多人估9點半，他則估10點後，天華笑指志偉會破紀錄一係最早，否則最遲。