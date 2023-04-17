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方力申積極減磅拍新劇

2023-04-17 列印
■方力申被相士指點，今年不宜揸兩個轆的車。
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方力申（小方）出席《博愛單車百萬行》活動，見小方多次用紙巾抹眼水，他表示5時半起身太早。小方笑言相士指他今年不宜揸兩個轆的車，尤其是電單車，至於單車則叫他自己諗，平日他甚少踩單車，平衡比較差，他為大家安全着想不會落場。

最近小方為無線新劇《逆天奇案2》做準備，他說不用拍攝重了10磅，所以要積極減磅。之前女友Maple到韓國以邪教受害者身份出庭後已返港，小方指女友狀態愈來愈好，至於會否再上庭？他說暫未知道。
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