最近小方為無線新劇《逆天奇案2》做準備，他說不用拍攝重了10磅，所以要積極減磅。之前女友Maple到韓國以邪教受害者身份出庭後已返港，小方指女友狀態愈來愈好，至於會否再上庭？他說暫未知道。
方力申積極減磅拍新劇
最近小方為無線新劇《逆天奇案2》做準備，他說不用拍攝重了10磅，所以要積極減磅。之前女友Maple到韓國以邪教受害者身份出庭後已返港，小方指女友狀態愈來愈好，至於會否再上庭？他說暫未知道。
「不要覺得反對就是民主」 夏寶龍晤立會議員：民主可以協商
國務院港澳辦主任夏寶龍昨天展開在香港第四日的考察行程，早上他與立法會議員會面。據悉，夏寶龍會上提到，民主不一定是「一人一票」、「不要覺得反對就是民主」，民主可以是「協商」，其中內地就是例子，最重要是找...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
網民質疑現場缺保護措施 安徽女雜技員高空墜地亡
安徽一名雜技女演員在表演期間失手，從高空墜落身亡，引起關注。當地政府表示，相關部門正調查事故，目前原定兩天的表演活動已被暫停。從網上多段影片顯示，安徽宿州市蒿溝鎮尹樓村周六舉行的一場大型戶外表演活動，...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
於疑犯家中搜出10多箱證物 日警方續調查首相遭襲案
日本首相岸田文雄周六輔選期間，遭人投擲筒狀爆炸物，未有受傷。涉嫌投彈的24歲男子木村隆二當場被捕，警方昨於其住所蒐證並帶走10多箱證物，當中有疑似火藥物品，暫時未知木村的犯案動機。岸田周六在和歌山市雜...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
University Hill 示位首曝光
長假期過後，新盤積極部署，率先曝光示範單位，搶佔市場焦點。新地旗下大埔白石角University Hill加快銷售步伐，繼日前上載樓書後，昨日開放示範單位予傳媒參觀，該盤共607伙，料下周開價，最快月...
2023-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美銀風險趨緩 內地經濟左右後市 恒指本周料2萬關徘徊
美股三大指數上周五齊跌，港股今日有低開壓力，美國財長耶倫表示銀行可能會進一步收緊放貸標準，亦令市場繼續關注加息步伐以及美國經濟前景。但有分析認為，美國銀行風險放緩，相信現階段內地宏觀經濟表現對港股影響...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
艾簡達拿復出及時雨 英紅「斯」殺
各項賽事已5仗不勝的利物浦，極需要作出變動來扭轉頹勢，傷瘉復出的西班牙中場堤亞高艾簡達拿正是及時雨。艾簡達拿是紅軍中場大腦，球隊在他領軍之下可重整攻守節奏，他的致命長傳又是紅軍殺着之一。這名紅軍大腦今...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《神探大戰》奪4獎成大贏家 劉青雲三度稱帝 Sammi七度提名終封后
《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》昨晚舉行，賽前大熱的的鄭秀文多年來共提名7次香港電影金像獎最佳女主角，昨晚終憑《流水落花》首奪金像影后，劉青雲則憑《神探大戰》三度捧走金像影帝。《神》獲最佳導演、最佳...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
一手燃續旺 租金洗「頹風」 助樓市上衝
踏入第2季，承接首季一手旺熱氛圍，新盤屢屢錄得理想銷情，充分凸顯市場購買力之強。個人認為，樓市入市氣氛熱絡，相信4月份一手市場將繼續旺場，估計保持3月強勢，成為帶動大市的火車頭；二手市場則會於長假後交...
2023-04-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 二話不說 坐位望贏｜頭號目標
剛周三「安遇」反勝「幸福至上」，有人認為是因後駒讓多了五磅，惟個人事後檢討，因蘇兆輝試過兩仗策騎「安遇」自行領放取得1W1Q，令我忘了此駒以往表現最勁時，根本是有遮擋地跟前！畢竟在現役馬中，可全程望空...
2023-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6