TVB深宵有鋪排靜靜起革命

■《絕代商驕》重播可以找到冠名贊助，黃子華同佘詩曼的吸引力不容忽視。

■希望TVB可以重播Sammi主演的《壹號皇庭》。

■Captain Ko馬國明做直播帶貨，吸到好多粉絲支持。

昨日（16日）是香港人忙碌的一天，日頭就找地方使用剛派發的消費券吃喝玩樂。到夜晚打從電視黃金時段，就忙於按動手上的遙控器，一時睇無線的《獎門人》、《中年好聲音》6強誕生，一時又會轉去睇下ViuTV《香港電影金像獎頒獎典禮》，遙控器忙過買演唱會飛時，經常撳爆的「F5」掣，這一晚電視觀眾必然驟增。對大多數人來講，第二朝都要早起返工，但睇返網上留言區，居然有不少網民即時留言，即係話有好多夜鬼。筆者以為個別事件，好奇留意返閒日，電視台的晚間收視。特別係近期深夜12點，有本人至愛的「民選港姐」朱千雪同王浩信主演的《EU超時任務》重播。想不到在這個時段，7天跨平台總收視最高竟然超逾5個收視點。重播舊劇觀眾受落不要見翡翠台黃金時段節目，動輒都十多二十點收視起跳，好似剛播完的《隱形戰隊》7天跨平台總收視就曾經締造過26.9點佳績，而覺得理所當然。其實夜闌人靜深宵時段能夠有逾30多萬觀眾捧場，實在深覺驚喜。難聽啲講句，另外兩間電視台，黃金時段加起來，都未必有這個收視數字啦。開頭以為是個別事件，本着傳媒人尋根究柢的精神，走去翻查今年無線深宵時段排播的劇集收視，結果出乎意料之外，全部收視都相當穩定。打從年頭播出的《天師執位》最高收視由5點開始、緊接的《廉政行動2022》都有4.9點，接住的《衝上雲霄II》更去到5.6點、《絕代商驕》亦有5.3點，到目前播映的《EU》，都穩定地有一班劇集支持者。望重溫Sammi青澀樣子此舉見到無線在深宵時段節目的鋪排，並非無的放矢。好似之前重播《衝II》時，無線就乘時借用了劇中的人物角色Captain Ko馬國明做直播帶貨，該次無線同淘寶的合作，12小時內創出8,362萬港元銷售額的佳績。收視證明了深宵時段並非雞肋，長期有一班穩定的捧場客。廣告客戶可以根據該時段的目標觀眾，付出較相宜的廣告費行銷對應的產品。好似黃子華同佘詩曼主演剛播完的《絕代商驕》重播時，就有客戶以冠名贊助，達到推廣目的。假如筆者係幕後節目編排者，對應7月鄭秀文演唱會，就會重播Sammi主演的《壹號皇庭》，重溫Sammi青澀時期演的方家琪律師，再對照7月時正舉行演唱會Sammi的台上造型，更令人覺有玩味。再有得揀自然會是《妙手仁心》，重回仁愛醫院，尋找程至美醫生的足跡。如數家珍來到《陸小鳳》系列、《楚留香》、《飛越十八層》、《孖仔孖心肝》、《他來自江湖》都是經典中經典，配合宣傳既可開源尋找搵錢戰線，觀眾又可以重拾集體回憶，絕對雙贏。