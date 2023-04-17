余香凝宣佈 再度懷孕

各項賽事已5仗不勝的利物浦，極需要作出變動來扭轉頹勢，傷瘉復出的西班牙中場堤亞高艾簡達拿正是及時雨。艾簡達拿是紅軍中場大腦，球隊在他領軍之下可重整攻守節奏，他的致命長傳又是紅軍殺着之一。這名紅軍大腦今...

2023-04-17