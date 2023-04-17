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余香凝宣佈 再度懷孕

2023-04-17 列印
■余香凝大住肚同老公行紅地氈。
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余香凝昨日在出席金像獎頒獎禮前，在社交網帖文「3個人一齊行紅地氈」，宣佈再懷孕。她攜老公盛裝踏紅地氈時明顯見肚，也穿6、7吋厚底長靴。她受訪時透露有孕4個月，好開心可以帶老公行紅地氈，一直夢寐以求。見她精神奕奕，她指兩胎都佗得舒服，昨日出席金像獎前不敢吃太多，目前都有拍戲，恰巧是大肚婆角色。問到余香凝老公會否想太太停工安胎？他表示應該還有幾組戲就很快拍完，還批准太太穿高跟鞋。
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