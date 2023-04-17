《神探大戰》奪4獎成大贏家 劉青雲三度稱帝 Sammi七度提名終封后

鄭秀文（Sammi）七度提名終憑《流水落花》封后，她在後台受訪稱心肝仍卜卜跳，多年來思考最多不是拎獎，而是如何進步，令大家相信自己不止是喜劇演員。頒獎給Sammi的老友劉德華在台上講錯戲名，她笑笑口表示不緊要，「從華仔手上得獎別具意義，開始時和華仔演了好多喜劇令我在電影圈有一個好好開始，今次從他手上拎獎意義好深。」
Sammi在台上未提到老公許志安，她表示：「我會返屋企多謝他，我一定會返屋企，佢整晚都睇電視，由我揀衫、整裝，他都一直陪住我為我打氣，所以不用在台上，我返屋企多謝他，他應該準備了我想食的，我想食薯片呀！」
青雲讚「青黃不接」笑話
提到和劉青雲一起得獎，Sammi開始表示：「係呀！《我左眼見到鬼》！呢個組合大家可以再拍戲，上次導演會和青雲一起拎獎，他說現在見到我整個人，和以前有好大不同，我想這個不同會對演戲有幫助！」
劉青雲憑《神探大戰》三度在金像獎封影帝，他受訪談到老友吳鎮宇在台上以「青黃不接」搞氣氛，他笑指對方幽默和精采，問到如何慶祝？青雲表示仍要忙於拍攝翁子光的新戲《爸爸》，希望大家會理解因要拍戲，問太太郭藹明可有恭喜他？青雲表示未有時間睇手機，「應該有啩，唔會咁（拎影帝）都無。」他又表示開心在會上見到好多新演員新導演，是新時代開始為電影圈帶來希望。他也為鄭秀文封后感到開心：「她這幾年一直尋求突破，相信她以後會愈來愈好。」
80歲許冠文奪男配角獎
80歲許冠文憑《風再起時》大熱奪最佳男配角，他在台上笑言首次以非搞笑片奪獎，自嘲是新人，又談到當初接戲時沒信心，跟太太商量獲她鼓勵。許冠文是41年前首屆香港金像獎影帝，早前獲頒終身成就獎，今屆就奪最佳男配角，他受訪表示發夢也估不到在41年後還可獲得非喜劇獎，一直有目標想引人笑、令人快樂，不敢亦沒興趣演嚴肅角色，今次感覺似新人，坦言想法已變，生命苦短，應該珍惜所有和夠膽挑戰不同事。
最佳女配角王菀之表示得獎時個腦一片空白，震到不停流汗濕透，因喜劇很難獲獎，故情緒複雜。
胡楓等契仔契女請食飯
最佳新演員獎由奧斯卡影后楊紫瓊任頒獎嘉賓，由《白日青春》10歲童星林諾奪獎。胡楓（修哥）從好友薛家燕手上接過終身成就獎，修哥受訪被問到怎慶祝時說：「朋友好好，話如果可以燒炮仗都話燒一串好長畀我，至少要食3、4次慶祝飯。」問到契仔契女準備如何慶祝，修哥笑說：「唔知學友知唔知呢？如果佢唔知我會提下佢！家輝在外地拍戲，返香港再搵我，憶蓮在遙遠那方祝我攞獎。」