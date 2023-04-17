《神探大戰》奪4獎成大贏家 劉青雲三度稱帝 Sammi七度提名終封后

■負責頒發影帝的吳鎮宇，笑言終有機會摸到獎項。

■從老拍檔劉德華手上接過獎項的鄭秀文，感動爆喊。

■韋家輝憑《神探大戰》攞最佳導演。

■許冠文憑《風再起時》奪最佳男配角。

■王菀之爆冷奪最佳女配角，她稱事前完全諗唔到。

■最佳新演員林諾，笑言想食pizza慶祝。

■胡楓從薛家燕手上接過金像獎終身成就獎。

《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》昨晚舉行，賽前大熱的的鄭秀文多年來共提名7次香港電影金像獎最佳女主角，昨晚終憑《流水落花》首奪金像影后，劉青雲則憑《神探大戰》三度捧走金像影帝。《神》獲最佳導演、最佳編劇、最佳男主角及最佳攝影4獎成大贏家。而備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》奪最佳電影。鄭秀文（Sammi）七度提名終憑《流水落花》封后，她在後台受訪稱心肝仍卜卜跳，多年來思考最多不是拎獎，而是如何進步，令大家相信自己不止是喜劇演員。頒獎給Sammi的老友劉德華在台上講錯戲名，她笑笑口表示不緊要，「從華仔手上得獎別具意義，開始時和華仔演了好多喜劇令我在電影圈有一個好好開始，今次從他手上拎獎意義好深。」Sammi在台上未提到老公許志安，她表示：「我會返屋企多謝他，我一定會返屋企，佢整晚都睇電視，由我揀衫、整裝，他都一直陪住我為我打氣，所以不用在台上，我返屋企多謝他，他應該準備了我想食的，我想食薯片呀！」青雲讚「青黃不接」笑話提到和劉青雲一起得獎，Sammi開始表示：「係呀！《我左眼見到鬼》！呢個組合大家可以再拍戲，上次導演會和青雲一起拎獎，他說現在見到我整個人，和以前有好大不同，我想這個不同會對演戲有幫助！」劉青雲憑《神探大戰》三度在金像獎封影帝，他受訪談到老友吳鎮宇在台上以「青黃不接」搞氣氛，他笑指對方幽默和精采，問到如何慶祝？青雲表示仍要忙於拍攝翁子光的新戲《爸爸》，希望大家會理解因要拍戲，問太太郭藹明可有恭喜他？青雲表示未有時間睇手機，「應該有啩，唔會咁（拎影帝）都無。」他又表示開心在會上見到好多新演員新導演，是新時代開始為電影圈帶來希望。他也為鄭秀文封后感到開心：「她這幾年一直尋求突破，相信她以後會愈來愈好。」80歲許冠文奪男配角獎80歲許冠文憑《風再起時》大熱奪最佳男配角，他在台上笑言首次以非搞笑片奪獎，自嘲是新人，又談到當初接戲時沒信心，跟太太商量獲她鼓勵。許冠文是41年前首屆香港金像獎影帝，早前獲頒終身成就獎，今屆就奪最佳男配角，他受訪表示發夢也估不到在41年後還可獲得非喜劇獎，一直有目標想引人笑、令人快樂，不敢亦沒興趣演嚴肅角色，今次感覺似新人，坦言想法已變，生命苦短，應該珍惜所有和夠膽挑戰不同事。最佳女配角王菀之表示得獎時個腦一片空白，震到不停流汗濕透，因喜劇很難獲獎，故情緒複雜。胡楓等契仔契女請食飯最佳新演員獎由奧斯卡影后楊紫瓊任頒獎嘉賓，由《白日青春》10歲童星林諾奪獎。胡楓（修哥）從好友薛家燕手上接過終身成就獎，修哥受訪被問到怎慶祝時說：「朋友好好，話如果可以燒炮仗都話燒一串好長畀我，至少要食3、4次慶祝飯。」問到契仔契女準備如何慶祝，修哥笑說：「唔知學友知唔知呢？如果佢唔知我會提下佢！家輝在外地拍戲，返香港再搵我，憶蓮在遙遠那方祝我攞獎。」