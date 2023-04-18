劉青雲唔敢諗進軍奧斯卡 Sammi有興趣挑戰拍劇做視后

■楊受成與英皇藝人合照，希望各人繼續努力，為影圈出一分力。

■楊受成（左二）專誠出席慶功宴，為各得獎者打氣。

■古天樂與《明日戰記》的得獎者開心合照。

■Edan、Jer、Lokman和姜濤可以與劉青雲合照，超級興奮。

■張繼聰失落影帝，幸有老婆謝安琪呵返。

■梁洛施貼出與Sammi合照，並留言恭喜她。

■左起：廖子妤、余香凝及袁澧林，可謂新一代實力女演員。

由韋家輝執導、監製及編劇的英皇電影《神探大戰》在《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》上勇奪4項大獎，成大贏家。憑該戲第三度封帝的劉青雲就直言暫未想到與楊紫瓊一樣挑戰奧斯卡；至於影后鄭秀文（Sammi）則坦言不介意拍劇挑戰做視后。對於《神探大戰》在金像獎中獲最佳導演、最佳男主角、最佳編劇及最佳攝影，英皇集團主席楊受成博士在頒獎禮完結後出席慶功宴，並表示將繼續以製作及出品商業與藝術並重的優質電影為目標，期待來年更進一步及再創佳績。憑該戲第三度奪影帝的劉青雲謂太太有一直陪着自己，只是沒有露面，而他亦大讚頒獎禮舉辦得耳目一新，「見到好多新演員、新導演，好有動力，呢個係新時代嘅開始，唔會再好似以前咁青黃不接。」青雲讚吳鎮宇好出色問到可希望像楊紫瓊一樣挑戰奧斯卡，他指沒想得那麼遠，能拍港片已經很開心，並指楊紫瓊做了一件很驚人的事：「真係唔係講笑，唔係咁容易去到嗰個地方。」對於老友吳鎮宇自嘲常與金像影帝擦身而過，問到可會將獎項讓給對方過手癮？青雲就謂鎮宇是最早攞金馬影帝，又指對方出色在可以拿這事來講笑，並透露稍後將與對方一起拍戲，但坦言作為朋友及演員亦會盡全力去做，不打算讓獎給對方。憑電影《流水落花》首奪影后的Sammi，換上紅色套裝現身，她坦言此刻心情仍未平伏，提到她同時奪得「最佳原創電影歌曲」成雙料影后，Sammi指事前沒想過，雖然Sammi指由喜劇轉正劇很難，但也不介意再拍喜劇，同時也希望觀眾當她是普通演員。對於在歌、影方面得到好成績，問Sammi有沒有打算挑戰視后？她指若有好的劇本及足夠休息時間的話，也不介意拍劇。而久未參與金像獎的梁洛施亦在社交網貼出與Sammi的合照，並留言為她得獎感到高興。MIRROR興奮遇出爐影帝MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、姜濤和隊長楊樂文（Lokman）對於今次出席頒獎禮可以見到多位巨星令他們感興奮，特別是奧斯卡影后楊紫瓊，問到他們可有集郵？他們歎沒機會，但能看到這些大前輩已開心。訪問後，四子被安排與出爐影帝的劉青雲一起影合照，即表現得非常興奮。另外，失落影帝的張繼聰就有老婆謝安琪（Kay）安慰，Kay在自己的社交網貼出多張合照，其中一張是摸着老公的臉，二人情深對望甜笑，並寫道：「牽着我的手，分享你的感受，繼續努力追夢，帶我去看你心目中最好看的風景，我知道總有一天我會看到站在台上的你。」網友大讚閃爆。