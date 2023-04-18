劉青雲唔敢諗進軍奧斯卡 Sammi有興趣挑戰拍劇做視后

對於《神探大戰》在金像獎中獲最佳導演、最佳男主角、最佳編劇及最佳攝影，英皇集團主席楊受成博士在頒獎禮完結後出席慶功宴，並表示將繼續以製作及出品商業與藝術並重的優質電影為目標，期待來年更進一步及再創佳績。
憑該戲第三度奪影帝的劉青雲謂太太有一直陪着自己，只是沒有露面，而他亦大讚頒獎禮舉辦得耳目一新，「見到好多新演員、新導演，好有動力，呢個係新時代嘅開始，唔會再好似以前咁青黃不接。」
青雲讚吳鎮宇好出色
問到可希望像楊紫瓊一樣挑戰奧斯卡，他指沒想得那麼遠，能拍港片已經很開心，並指楊紫瓊做了一件很驚人的事：「真係唔係講笑，唔係咁容易去到嗰個地方。」對於老友吳鎮宇自嘲常與金像影帝擦身而過，問到可會將獎項讓給對方過手癮？青雲就謂鎮宇是最早攞金馬影帝，又指對方出色在可以拿這事來講笑，並透露稍後將與對方一起拍戲，但坦言作為朋友及演員亦會盡全力去做，不打算讓獎給對方。
憑電影《流水落花》首奪影后的Sammi，換上紅色套裝現身，她坦言此刻心情仍未平伏，提到她同時奪得「最佳原創電影歌曲」成雙料影后，Sammi指事前沒想過，雖然Sammi指由喜劇轉正劇很難，但也不介意再拍喜劇，同時也希望觀眾當她是普通演員。對於在歌、影方面得到好成績，問Sammi有沒有打算挑戰視后？她指若有好的劇本及足夠休息時間的話，也不介意拍劇。而久未參與金像獎的梁洛施亦在社交網貼出與Sammi的合照，並留言為她得獎感到高興。
MIRROR興奮遇出爐影帝
MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、姜濤和隊長楊樂文（Lokman）對於今次出席頒獎禮可以見到多位巨星令他們感興奮，特別是奧斯卡影后楊紫瓊，問到他們可有集郵？他們歎沒機會，但能看到這些大前輩已開心。訪問後，四子被安排與出爐影帝的劉青雲一起影合照，即表現得非常興奮。
另外，失落影帝的張繼聰就有老婆謝安琪（Kay）安慰，Kay在自己的社交網貼出多張合照，其中一張是摸着老公的臉，二人情深對望甜笑，並寫道：「牽着我的手，分享你的感受，繼續努力追夢，帶我去看你心目中最好看的風景，我知道總有一天我會看到站在台上的你。」網友大讚閃爆。