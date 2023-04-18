提到新晉導演有10萬獎金，何爵天笑說：「那就可以用來交租，暫時可解決生存和生活的問題。（可有期望過得到最佳導演？）冇，因為真的很難，有提名已很難得，韋家輝都很厲害。（你之前說過最希望得最佳電影？）冇辦法，得到新導演都是一個肯定。」
何爵天用新晉導演獎金交租
提到新晉導演有10萬獎金，何爵天笑說：「那就可以用來交租，暫時可解決生存和生活的問題。（可有期望過得到最佳導演？）冇，因為真的很難，有提名已很難得，韋家輝都很厲害。（你之前說過最希望得最佳電影？）冇辦法，得到新導演都是一個肯定。」
鄭雁雄：外語照講 洋名照叫 夏寶龍：「一國兩制」可超越50年
國務院港澳辦主任夏寶龍昨日展開在港的第五天考察行程，早上到政府總部與商會代表會面，其後到訪港交所、國際金融中心、科學園及科技大學，晚上坐船夜遊維港。有商會代表透露，夏寶龍提到「『一國兩制』50年不變是...
2023-04-18
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網民質疑現場缺保護措施 安徽女雜技員高空墜地亡
安徽一名雜技女演員在表演期間失手，從高空墜落身亡，引起關注。當地政府表示，相關部門正調查事故，目前原定兩天的表演活動已被暫停。從網上多段影片顯示，安徽宿州市蒿溝鎮尹樓村周六舉行的一場大型戶外表演活動，...
2023-04-17
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國際籲雙方停火 蘇丹爆武裝衝突 央視大樓被殃及
蘇丹內亂持續，政府軍和敵對的準軍事部隊「快速支援部隊」（RSF）爆發衝突，周日至少再有41名平民喪生，令死亡人數上升至97人，另有逾600人受傷。央視的駐地大樓也受到波及，中國提醒公民切勿前往蘇丹；國...
2023-04-18
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MOUNT NICHOLSON洋房5.77億沽
新盤大額成交不絕，由九龍倉及南豐發展的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON相隔逾一年再錄成交，以約5.77億售出一洋房，呎價82000元。負責銷售的會德豐地產表示，MOUNT NICHOLSON...
2023-04-18
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灣區營商景氣回暖 渣打指數重回擴張
渣打銀行與貿發局公佈「渣打大灣區營商景氣指數」 （GBAI），業務活動現狀指數終止6連跌，按季升11.8點至51.3，是繼2021年第4季後，首次重上50返回擴張空間，主要受外貿定單飆升拉動；業務活動...
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「皇」者風無畏無懼 藍獅難翻盤
林柏特接掌車路士帥印在3場各賽事全敗後，終於明白問題出於球員們心態失衡，過去兩日遂減少訓練量，抽時間與戰將進行單對單的心理輔導，務求讓各人重新振作，爭取在今晚歐聯16強次回合克服落後2球的劣勢，主場逆...
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劉青雲唔敢諗進軍奧斯卡 Sammi有興趣挑戰拍劇做視后
由韋家輝執導、監製及編劇的英皇電影《神探大戰》在《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》上勇奪4項大獎，成大贏家。憑該戲第三度封帝的劉青雲就直言暫未想到與楊紫瓊一樣挑戰奧斯卡；至於影后鄭秀文（Sammi）則...
2023-04-18
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新盤震撼價銷售策略
近期最火熱的樓市話題，莫過於屯門某個全新屋苑出售，第一期與第二期的售價相差超過15%，已購入第一期的，未入伙樓價已下跌超過15%，所以有業主聲討發展商，其實每個人都是自私，換轉是我購入了第一期，我心裏...
2023-04-18
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仲達 - 二話不說 坐位望贏｜頭號目標
剛周三「安遇」反勝「幸福至上」，有人認為是因後駒讓多了五磅，惟個人事後檢討，因蘇兆輝試過兩仗策騎「安遇」自行領放取得1W1Q，令我忘了此駒以往表現最勁時，根本是有遮擋地跟前！畢竟在現役馬中，可全程望空...
2023-04-15
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