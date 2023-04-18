何爵天用新晉導演獎金交租

何爵天憑《正義迴廊》奪「最佳新晉導演」，他前晚出席慶功宴時，表示對賽果感滿意，也對得到剪接獎感喜出望外，但對戲中被提名的演員未能獲獎感到少少失望，問他是否對被提名影帝的麥沛東和楊偉倫很大信心？他笑言對所有人都有信心，對賽果也很開心。



提到新晉導演有10萬獎金，何爵天笑說：「那就可以用來交租，暫時可解決生存和生活的問題。（可有期望過得到最佳導演？）冇，因為真的很難，有提名已很難得，韋家輝都很厲害。（你之前說過最希望得最佳電影？）冇辦法，得到新導演都是一個肯定。」