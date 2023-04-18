王丹妮為冇做功課公開道歉

王丹妮和劉俊謙前晚頒發「最佳編劇」時，鬧出笑話，王丹妮因唔識讀得獎者之一麥天樞的「樞」字，場面十分尷尬，她唯有含糊帶過，事後被批評冇做功課。王丹妮昨日在IG限時動態致歉：「昨晚在頒獎典禮上表現未如理想，對大會和得獎者都感到非常抱歉，對於有這樣的情況我實在責無旁貸，願意並會吸取此次教訓，以後所有工作都定必努力做得更好和更負責任，希望日後有做不好的地方，也請大家繼續多多給予提點。」