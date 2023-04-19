三太見證女兒出嫁 竇驍為超蓮打造世紀浪漫婚禮

■超蓮戴上竇驍訂製的粉紅鑽石求婚戒指，挽着舅父的手慢慢步入場地。

■超蓮一身紅金色露腰旗袍，手戴三對龍鳳鈪，充滿貴氣。

■竇驍為超蓮有個童話式婚禮，親自參與整個籌備過程。

■何猷啟及何超雲（左一及左二）亦有出席超蓮的婚禮。

■有網民分享竇驍身在酒店，親自為場地打點的照片。

■竇驍的父母亦有現身，與一對新人影大合照。

■一對新人坐在三太身旁，超蓮拖住媽咪的手十分溫馨。

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍舉行世紀婚禮，在印尼峇里島烏魯瓦圖一連兩日（17及18日）分中西式舉行。昨日婚禮超蓮以一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍訂製的粉紅鑽石求婚戒指，挽着舅父手進場，望着老公精心策劃的婚禮，超蓮雙眼通紅極為感動。竇驍與何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，最終決定攜手邁向人生的下一個階段，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了幸福時刻，並送上真摯的祝福。整場婚禮的氛圍非常溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，每個人都浸沉在甜蜜的喜悅中。一對新人於首日進行了傳統中式婚禮，新郎哥竇驍率先在社交網分享多張婚照，並留言：「三餐四季。」而超蓮一身紅金色露腰旗袍，手戴三對龍鳳鈪，充滿貴氣。早前曾傳言三太陳婉珍將缺席婚禮，事實上三太早已抵達當地，見證女兒出嫁的重要時刻。而竇驍的父母亦有現身，雙方家長更與一對新人影大合照。一對新人雖然身在婚禮當中，但仍不忘在社交網站隔空互動放閃，超蓮轉發了竇驍的文章，並留言：「餘生漫漫」，大放恩愛閃光彈！戴求婚戒指亮相在昨日進行的婚禮更加溫馨感人，超蓮以一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍以她的生日為靈感而訂製的粉紅鑽石求婚戒指亮相，挽着舅父的手慢慢步入場地，由於事前對婚禮細節毫不知情的她，望着眼前的佈置，雙眼便開始泛紅。竇驍為了打造一個難忘的婚禮，親自參與整個籌備過程，從場地選址、設計主題、內容構思到音樂選取等細節，都相當保密，務求讓他腦海中構思的每個畫面，皆以最完美的方式呈現於現實當中。竇驍接過新娘後，兩人互相宣讀誓言及交換戒指，竇驍坦言希望把超蓮由自信獨立的女皇，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主，這亦是整場婚禮佈置的主題。超蓮亦向賓客發佈對老公愛的宣言，坦言事前對婚禮的細節毫不知情，一切都是竇驍為了給她一個浪漫、驚喜的婚禮，一花一草都充滿了愛，令她極為感動。竇驍期待着與超蓮組織一個盛載着滿滿的愛的大家庭。