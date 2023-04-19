最後G.E.M.為好姊妹隔空送上祝福：「祝你和豆豆永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你。」
帖文隔空送祝福 G.E.M.細數與超蓮姊妹情
最後G.E.M.為好姊妹隔空送上祝福：「祝你和豆豆永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你。」
病人組織促「人性化」接待 安排牀位小休 公院急症室逼爆病婦等到死
急症室人滿之患，輸候時間漫長，常遭市民詬病，長期未見改善。時值流感高峰期，一名女子前日到東區醫院急症室通宵等候逾12小時，被發現倒臥在殘廁內離世，死因有待調查。昨天該急症室仍要排隊8句鐘，另外幾間公立...
2023-04-19
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習近平親回金正恩賀電 中朝加強戰略溝通促世界和平
國家主席習近平回覆北韓最高領導人金正恩的賀電，表示在國際局勢變幻下，中朝兩國持續保持發展勢頭，願同朝方加強戰略溝通，為促進和平與發展作出貢獻。北韓官媒朝中社報道指，金正恩上月致電祝賀習近平再次當選國家...
2023-04-19
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與ChatGPT打對台 馬斯克推TruthGPT
億萬富豪、Tesla創辦人馬斯克受訪時透露，他將開發一個名為「TruthGPT」的人工智能（AI）平台，被視為正式挑戰OpenAI的「ChatGPT」。OpenAI去年11月推出聊天機械人「ChatG...
2023-04-19
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天瀧乘勢下周推大戶招標
由恒基牽頭夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德天瀧部署推售，落實本周六開放示範單位供參觀，最快下周公佈銷售安排，將以招標方式推出3房或以上大戶，涉及單位不少於114伙。恒基物業代...
2023-04-19
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內地首季經濟強勁 GDP增4.5%勝預期
國家統計局公佈，內地今年第一季國內生產總值（GDP）增長4.5%，超過預期的4%，上季則升2.9%；按季升2.2%，超過預期2%。3月失業率5.3%，預期5.5%，上月為5.6%。期內全國居民消費價格...
2023-04-19
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哥帥作勢兇「仁」 博曼城悶和
曼城帶着3球領先優勢，在今晚歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑，領隊哥迪奧拿仍矢言以贏波為目標。然而哥帥大有機會故弄玄虛，皆因藍月去季歐聯16強及8強，首回合領先下，次回合踢法保守刻意求和，最終兩仗都互交白...
2023-04-19
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三太見證女兒出嫁 竇驍為超蓮打造世紀浪漫婚禮
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍舉行世紀婚禮，在印尼峇里島烏魯瓦圖一連兩日（17及18日）分中西式舉行。昨日婚禮超蓮以一襲白色拖尾婚紗，戴上竇驍訂製的粉紅鑽石求婚戒指，挽着舅父手進場，望着老...
2023-04-19
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辛正兒 - 市民最愁排長龍 急症室須認真改變｜社論
天氣乍暖還寒，流感患者增加，確診新冠個案亦反彈，公立醫院急症室大排長龍，終於出事。本周日一名58歲女長期病患者到東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，通宵等候診治，直至本周一中午，足足等了12小時才獲初步...
2023-04-19
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仲達 - 成才冷P抵博｜頭號目標
第八場四班一六五○米。來到馬季下旬，本來選重心宜避開一些季內拼搏多且已交代的馬，但今次對季內第十度出戰的「成才」有點憧憬，原因有三。首先，「成才」一直表現穩定，尤其上仗因出閘稍慢而未能採用擅長的前置跑...
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