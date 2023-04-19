帖文隔空送祝福 G.E.M.細數與超蓮姊妹情

■G.E.M.難忘與超蓮一起去旅行，吃蜜瓜包。

■雖然無法見證超蓮結婚，但G.E.M.隔空祝福一對新人。

何超蓮與竇驍的婚禮獲親友們到賀見證，惟超蓮的閨蜜G.E.M.（鄧紫棋）未能出席，G.E.M.昨日在社交網貼出多張與超蓮的合照，並發千字文細數二人自18歲至今的感情，大爆二人一起幹過很多傻事，更會在各方面互相支持：「你來我的演唱會，我去你的牛肉麵店，你試過在我生日的時候驚喜地飛來我工作的地方，捧着蛋糕出現在我面前，當然我們也有吵架的時候，或者心裏各有不爽卻不說的時候，但我們也從幼稚不成熟慢慢變得更懂得體諒對方。」最後G.E.M.為好姊妹隔空送上祝福：「祝你和豆豆永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你。」