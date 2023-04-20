公開被邪教教主性侵 Maple坦言找不到工作

■Maple一度講到情緒崩潰，要由父親安撫。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》記錄韓國4大邪教教主的故事，當中「攝理教」教主鄭明析涉性侵數百名女信徒，其中一名香港受害者是方力申的28歲女友葉萱（Maple），紀錄片由MBC電視台導演曹聖鉉執導，其執導的《PD手冊》前晚播出，再次訪問Maple及更多受害者，Maple談到紀錄片播出後的近況，她指出其實紀錄片只播出10分之1而已，但母親還是哭到看不下去，父親看完後也不斷道歉，直言不知道女兒那麼辛苦。Maple又透露紀錄片在香港引起轟動，自己收到很多鼓勵，不過她亦因此找不到工作，僱主本來答應聘請她，卻因為看到報道或紀錄片，表示在這種情況下無法僱用她。Maple未有為此沮喪，強調若不露臉爆料，「攝理教」可能會認為她講大話，為了不讓其他受害者受傷，所以想讓大眾知道真相，「我死之前一定要完成的事情就是告發那個人（指鄭明析），揭開真相。」