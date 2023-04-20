玩啜乒乓波好猴擒 金剛嚇親一眾女嘉賓

■陳法蓉對金剛飛擒大咬，表情驚慌。

陳法蓉、陳星妤（原名陳聖瑜）及傅嘉莉等組成「一舞傾城」隊，與「愛．回家之開心速遞隊」的滕麗名、呂慧儀及趙希洛等全女班為《獎門人I Love媽媽感謝祭》節目錄影。獎老金剛搞笑說由細到大，每日都被人「問候」母親，希望母親節當日對方休息一日。之後玩啜乒乓波遊戲，獎門人曾志偉安排金剛挑機眾女嘉賓，金剛玩到飛擒大咬，令眾嘉賓尖叫。陳法蓉表示年輕時玩過《獎門人》，不過近日不小心踢到牆，令左腳趾尾骨裂又腫又瘀，醫生說要6至8個星期才康復，她來玩遊戲都好驚，叫大家不要踩她。陳星妤透露改名原因是因為健康問題，發覺改名後身體比之前健康。她又透露玩遊戲要除襪用腳為傅嘉莉塗唇膏，特別準備消毒紙巾消毒，希望不會臭親傅嘉莉。