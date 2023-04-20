慨歎新一代歌手未「足月」渣到嚇親 周啟生勸姜濤搵好老師

前途似錦■姜濤有大好前途，有機會的話周啟生都想扶佢一把。

樂壇新貴■炎明熹及曾彼特成為TVB力捧樂壇新貴。

欠缺隊形■周啟生指MIRROR欠隊形未成氣候，奉勸佢哋練好啲先出嚟表演。

夠晒「勇敢」■周啟生曾出po評COLLAR成員芯駖及Gao合唱《水刑物語》，夠「勇敢」。

水準唔夠■COLLAR成員未打穩基礎，周啟生評佢哋唱歌未達標。

如火如荼■《管弦樂與怒音樂會》排練得如火如荼。

愈老愈辣■周啟生認為薑愈老愈辣，他跟許冠傑嘅經典歌依然長青。

一身腹肌■61歲的周啟生唔會畀自己變肥佬，努力練得一身腹肌。

學唱歌：可以搵我縱橫香港樂壇49年的音樂人周啟生，將於本周六（22日）舉行《管弦樂與怒音樂會》，擁有大量經典好歌的他慨歎新一代歌手都未「足月」，更肉赤有潛質的姜濤還未裝備好就被捧到上天。如有機會，他會好言相勸姜濤，「搵個好老師惡補不足」，還寄語對方：「愚公都可以移山，冇人會唔得嘅，但要努力做好件事。」另外，他亦奉勸fans勿扮專家亂吹捧偶像，「咁樣只會整死樂壇。」 採訪：方騫平由周啟生創作及編曲的作品有好多，包括《風的季節》、《偏偏喜歡你》及《淺草妖姬》等，今次音樂會中，除咗會向師傅顧嘉煇致敬外，仲會有rock band及40多人管弦樂團，將流行、古典及重金屬搖滾crossover。61歲有心有力回饋社會周啟生直言撈咗半世人，o依家做事滿足感最重要，如果賺完錢會俾人鬧就唔好做：「好幸運跟到最叻嘅顧嘉煇、蔡崇力、孫立功大師，趁61歲仲有心有力，打得、跳得、行得、唱得、食得，仲可以做自己想做嘅事，o依家好應該寫吓書，教吓學生，將識嘅嘢回饋社會。」問到邊位新生代歌手最想扶一把？他讚林一峰及藍奕邦的歌好聽，至於再新啲就未成氣候，「最渣彈、唱、作嘅有太多，碰口碰面都係，佢哋全部都未『足月』，應該擺喺個肚多幾個月先出世，期望佢哋『嘩，咁堅呀』嚟嚇窒我哋，而唔係『嘩，咁渣呀』嚟嚇親我哋！可惜o依家都係嚇親我！」MIRROR未成氣候欠隊形同周老師一齊檢視新一代歌手，對於譚詠麟讚不絕口的炎明熹，周啟生覺得她唱歌麻麻地，「相比起新人階段嘅陳慧嫻、林志美經已唱到驚為天人啦！」他強調要交返畀真正音樂人先有資格批評，又指當年阿倫都係跟住他的demo嚟唱。另外，又讚曾彼特（Mike）唱得幾好聽，可惜欠缺特別風格，唔係好吸引，如尹光就令人留下深刻印象。提到MIRROR及COLLAR，周啟生就有話直說：「我冇針對成份，但睇過COLLAR其中兩位成員開直播唱歌，走音走到嘔，我中學時已經唔會唱成咁，至於MIRROR未成氣候，又係早產要放氧氣箱！撇開佢哋喺市場嘅影響力，我只講音樂，佢哋連舞步都唔齊，『散修修』欠缺隊形，同韓國男團神話、防彈少年團冇得比，千祈唔好用忙做理由，忙咪唔好出嚟，直至練好為止，做事係要講深思熟慮。」忠告Fans勿當偶像係神周啟生自爆有「姜糖」曾私訊他，虛心問他對姜濤翻唱張國榮經典歌《追》的意見，周老師強調唔會批評姜濤點唔好，係要教佢點樣會更加好：「單係編曲經已冇新意，成件事已大打折扣，到姜濤零感覺演繹，完全搵唔到哥哥最好嘅嘢……所以要鼓勵佢搵個好老師，勤力地練好啲歌，佢可以搵我。」他又有感而發指姜濤有咁好機會，有咁光輝嘅開始，唔好嘥咗佢：「所以我向姜糖直言『佢唱《追》唱到連參加卡拉OK比賽都贏唔到獎。』既然後生未成氣候，應該搵啲老薑幫手復甦樂壇。」最後他又忠告歌迷可以麻木追捧偶像，但唔好當偶像係神，扮專家讚佢哋好有天份及才華，咁樣只會整死樂壇，搞死自己偶像。