等楊紫瓊安排闖荷里活 吳君如唔介意做茄哩啡

■陳可辛考慮很久，才決定接拍一家三口的宣傳片。

吳君如和女兒陳是知（Jillian）昨日以母女裝出席活動，席上首次播放一家三口拍攝的宣傳片，片中Jillian表示想入女團出道和做女主角。君如坦言導演老公陳可辛考慮很久才接拍，加上女兒沒甚經驗，經過家庭大會後陳生決定接拍，希望留個回憶。問女兒是否準備出道？君如說真的不知道，加上女兒9月要赴英國讀書，要先完成學業，但她笑言若出道要當女兒第一個經理人。談到與楊紫瓊等好友飯聚，有否傾合作？君如說：「她有問我過嚟玩下，我話好，搵個茄哩啡角色畀我。（若楊紫瓊安排，你會否去荷里活？）若她安排到，我梗係去啦。」