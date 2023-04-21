鍾嘉欣拒回應對粉絲黑面指控

久未露面的鍾嘉欣從加拿大回港，為代言品牌拍攝廣告，問到會否再生時，鍾嘉欣笑說：「肯定封肚，以前同老公討論過，當時想生4、5個，但現在3個已好夠，如果後生10年肯定生夠5個。」



問到拍劇工作，《星空下的仁醫2》即將開拍，嘉欣表示：「之前都有傾過，但暫時未得，第一輯後有問過，相信他們都找齊演員。」



對於早前有網民目擊嘉欣黑面及拒絕合照，被轟無禮貌，她說：「我覺得沉默就好，因為不是真，面對相信、愛錫我的人也不需要解釋。（有不開心嗎？）因為不知道相是幾時拍，可能是疫情或懷孕，所以會避開人，而且人會有狀態，面對是非便放下。」