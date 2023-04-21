同場出席活動的台灣演員陳昊森指，首次來港到了中環蘭桂坊及逛逛最長的扶手電梯，希望下次可放個悠長假期跟同事再來。問他下次是不是與女朋友一起來港旅遊？他稱現時單身。對於早前跟鄭雲燦傳出緋聞，他表示大家只是朋友關係。
AK多謝周啟生指點 稱善意提醒會更進步
同場出席活動的台灣演員陳昊森指，首次來港到了中環蘭桂坊及逛逛最長的扶手電梯，希望下次可放個悠長假期跟同事再來。問他下次是不是與女朋友一起來港旅遊？他稱現時單身。對於早前跟鄭雲燦傳出緋聞，他表示大家只是朋友關係。
中大研究發現女性最受困擾 長新冠苦主42萬月經遲性障礙
新冠病毒在本港肆虐逾三年，估計本港有四、五百萬人曾中招，部份康復者或面對長新冠後遺症。中文大學醫學院訪問逾萬名本港康復者，發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當...
2023-04-21
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指助伊朗取電子部件助俄襲烏 美國再制裁多間中港企業
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
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商人每人派9美元釀悲劇 也門釀人踩人85死300傷
也門首都薩那周三晚間發生人踩人慘劇，造成至少85人死亡，逾300人受傷，死者包括婦孺。據報事發時有商人發放慈善物資，吸引大批民眾聚集，有士兵因控制不到人群而向天開槍，造成恐慌。在穆斯林開齋節前夕，薩那...
2023-04-21
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天瀧下周招標售價挑戰區內新高
由恒基牽頭夥拍另外5大發展商合作發展的啟德天瀧部署推售，項目下周推出3房或以上大單位招標，將挑戰跑道區新高。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今晚率先舉行VIP之夜供參觀，迄今錄得1...
2023-04-21
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Tesla季績遜預期 美股早段曾瀉8%
Tesla於周三美股收市後公佈首季業績，純利按年跌24%，至25.1億美元，稍遜預期的26億美元；經調整每股盈利0.85美元，同遜預期的0.86美元。受業績遜預期拖累，Tesla美股早段曾跌逾8%，低...
2023-04-21
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聖徒護級豁出去 禾確特擋「槍」
阿仙奴連續兩輪英超領先2球下被迫和，榜首領放優勢縮減至4分，前鋒加比爾捷西斯作為隊內兩位有英超奪冠經驗的其中一人，就告誡隊友全場要保持同一強度，並承諾今晚聯賽主場對修咸頓時以入球領軍取勝。然而客軍敬陪...
2023-04-21
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信命水相士批做偏門 阿媽安樂晒 鄭保瑞揀Lokman貪佢個樣夠怪
鄭保瑞首跟游乃海合作拍新片《命案》，皆因好想知「我加游乃海會係點樣」，但愈拍愈迷惘，他形容尾段好似視障人士跟着領跑員跑步，要完全信任對方。另外瑞導再起用林家棟外，還有全新班底，包括MIRROR隊長Lo...
2023-04-21
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辛正兒 - 停電嚴重損民生復供有獎難服眾｜社論
港島前天深夜停電，多區大廈漆黑一片，維時近一小時，期間發生百多宗升降機困人及警鐘誤鳴；多條街道交通燈失靈；市民在家無法使用風扇或冷氣機散熱，怨聲四起；還有不少網民投訴，當時使用電腦工作，相關檔案消失，...
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呂健威起孖捧盃封王
昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口...
2023-04-20
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