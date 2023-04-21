AK多謝周啟生指點 稱善意提醒會更進步

■陳昊森表示喜歡有自信態度的女生。

Anson Kong（江𤒹生AK）昨日到尖沙咀出席活動，吸引大批的粉絲冒雨到場外支持。AK表示母親節將至，媽媽鍾意珠寶，所以會在店內選份禮物給媽媽。此外，周啟生日前接受本報專訪時指，新一代歌手「未足月」便出道，跳舞不齊更未成氣候。AK先多謝前輩指點，更指對方講得很對：「要多謝他善意的提醒，很多東西我們也要更進步。」同場出席活動的台灣演員陳昊森指，首次來港到了中環蘭桂坊及逛逛最長的扶手電梯，希望下次可放個悠長假期跟同事再來。問他下次是不是與女朋友一起來港旅遊？他稱現時單身。對於早前跟鄭雲燦傳出緋聞，他表示大家只是朋友關係。