生前曾表示過得辛苦 文彬@ASTRO輕生銀優趕返韓國弔唁

■文彬的靈堂設在首爾峨山醫院。

■文彬（左）與隊友產賀做直播時，曾表示活得很辛苦。

■文彬與妹妹秀雅去年在音樂節目《音樂銀行》同台演出。

■文彬（後左一）的所屬團體ASTRO隊友，趕到靈堂送別他。

■Monsta X的3位成員基賢、亨元、I.M昨日先到文彬靈堂，其後再到機場。

■與文彬由同學變隊友的銀優，趕返韓國見好友最後一面。

韓國人氣韓團ASTRO成員文彬被經理人發現倒斃家中，終年25歲，警方初步估計死因不是他殺。文彬的歌手妹妹文秀雅暫停活動，隊友車銀優亦由美趕返韓國為文彬守靈。文彬經理人前晚8時10分左右前往文彬的家中時發現他倒臥地上，警方向媒體表示懷疑文彬輕生，但真正的死因還要調查。公司Fantagio之後發聲明公佈文彬死訊。靈堂設於首爾峨山醫院，文彬妹妹文秀雅、隊友產賀及JINJIN都在守靈。文彬與產賀原定本月22日到澳門舉行粉絲見面會，如今變成文彬出殯的日子。據悉文彬母親昨日生日，但在前夕卻慘受喪子之痛，令人痛心。與文彬是高中同學再做隊友的車銀優原本24日才返韓，但知悉好友死訊即從洛杉磯返韓，昨午被拍到回到仁川機場，戴上黑色cap帽及口罩的銀優一直低頭，看來心情沉重。男團MONSTA X的3位成員基賢、亨元、I.M昨早先前往文彬靈堂後，下午再出發到美國。與妹妹秀雅約定無法實現文彬於本月7日原定飛往泰國與產賀出席粉絲見面會，但在抵達機場後，出現頭暈症狀，要押後到泰國，翌日文彬跟產賀做直播時曾直言過得很辛苦，「有一件事想坦白，其實我過得辛苦。努力想要不被發現，但好像藏不住了。」不過亦有粉絲找出文彬去年9月接受雜誌訪問時，提到：「我們活着不會一直想着死亡，只是想今日要吃甚麼、明天要穿甚麼已很幸福，一天也不夠用，自我了斷太可惜，也太浪費了。」因此很多粉絲不相信他會輕生。文彬與妹妹文秀雅感情相當要好，去年二人在音樂節目《音樂銀行》同台演出，如今已成絕響。此外，今年初他們一同演出綜藝節目《戶籍Mate》，在玩高空彈跳時，文彬跳下前大叫「希望秀雅的2023年無時無刻都很幸福」，兄妹還約定之後要一同挑戰跳降傘，可惜約定已無法實現。