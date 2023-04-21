信命水相士批做偏門 阿媽安樂晒 鄭保瑞揀Lokman貪佢個樣夠怪

■瑞導早前跟林家棟和Lokman現身柏林影展及出席《命案》全球首映禮。

■瑞導爆Lokman為角色減磅落晒形，「佢試過坐喺街邊等埋位，都冇人認得佢。」

■Sze Sze飾演鳳姐，瑞導欣賞她演得夠放。

■陳湛文的平凡特質，反而成為被瑞導選中的主因。

■游乃海、瑞導及監製朱淑儀。

■瑞導在柏林影展大受影迷歡迎，不斷被要求簽名。

■瑞導話外國觀眾只理解片中惡鬼上身，不太明白經過作法，好人上身會變好人。

■瑞導笑言電影有大量風水命理專用詞，外國觀眾理解上的確有難度亦令繙譯好頭痛。

鄭保瑞首跟游乃海合作拍新片《命案》，皆因好想知「我加游乃海會係點樣」，但愈拍愈迷惘，他形容尾段好似視障人士跟着領跑員跑步，要完全信任對方。另外瑞導再起用林家棟外，還有全新班底，包括MIRROR隊長Lokman（楊樂文）、陳湛文及伍詠詩（Sze Sze），提到揀Lokman及湛文的原因都幾好笑。電影講宿命，瑞導自爆入行後有風水師批他注定做偏門，令一直擔心他做電影的鄭母安樂晒。採訪：杜杜瑞導坦言唔識得處理喜劇，所以好早已跟游乃海單聲，處理上會偏向驚慄感覺，「但拍落去發覺劇本唔係咁，有時會覺得拍錯，要用第二啲方法，永遠覺得着唔到力，去到尾惟有跟住劇本走，呢種不安全感去到剪片都不停出現。」至柏林和香港先後舉行首映反應熱烈，瑞導才較為放心，「有人話睇我啲戲會緊張到唔敢睜大眼，但今次好多人話笑得舒服，雖然我唔係專登當喜劇咁處理，但跟住乃海嘅劇本，今次靠近觀眾一啲，亦令自己跳出咗舒適圈。」開心Lokman識回應對手瑞導今次選角相當大膽，除了合作過《智齒》的林家棟外，Lokman、湛文和Sze Sze都是首度合作。在試鏡時，瑞導已覺得Lokman是最適合人選，「Cast呢個年齡層演員中，佢係最沉得住氣同冷靜，可能隊長關係，呢樣對我嚟講係最安全，因為角色太特別，可以無限放大演到癲咗都得，但我哋唔需要咁，過份得滯就唔實在，同埋佢好快理解劇本要咁樣演，仲有我鍾意佢個樣夠怪，有啲似外國人，會易記得。」最終瑞導跟監製杜琪峯等開會後，在3個人選中揀了Lokman。另外，開鏡前一星期，瑞導不讓Lokman拿走劇本作準備，只叫他即場睇完劇本消化及記低重點，「唔想畀佢諗得太多，因劇本實會改，佢消化咗做好多功課，去到現場我哋都抹晒，佢開頭有啲迷惘，但拍得兩、三日就放低呢啲問題去信導演，學識回應對手，聽我講唔好演而係入咗個角色，慢慢佢做到，我都好開心。」睇ViuTV節目目及中湛文至於選角時只演出過《三夫》的陳湛文，瑞導睇中他全因ViuTV節目，「唔記得咩綜藝節目，有個人出嚟呃人，以為呃人嗰個係路人，咦！唔對路，咪係《三夫》嗰條友！我好深印象，覺得湛文有好多可能性，再諗返個角色就係需要一個唔太起眼嘅人，係大隱隱於巿嘅人，我相信佢會有呢種狀態，因為佢拍《三夫》面對陳果都做到，哈哈！同埋佢讀演藝又做開舞台劇，功底應該好好。」至於演鳳姐的Sze Sze，瑞導都承認好大膽，最搞笑連Sze Sze經理人朱淑儀都沒信心，「揀演員我要記得先，好鍾意佢對兜風耳，幾可愛五官好好，我同佢經理人即係《命案》監製講『點解唔試吓Sze Sze？』，佢話『你覺得佢得咩？』佢都懷疑，但睇咗佢《七人樂隊—遍地黃金》嘅演出，當然杜生（杜琪峯）調教咗佢好多嘢，我覺得佢好穩定，又放得開，又好肯同我哋一齊去搵個角色，而且佢會好珍惜機會。」唔太迷信最多睇風水電影以「一切皆是命，半點不由人」為命題，瑞導亦相信宿命，覺得自己整定做呢行，因做場記的日子，經常冇工開都冇想過轉行，「冇嘢做半年，就跟啲朋友阿哥出去做裝修，去大家樂做兼職，但電影嗰邊打嚟話有散工做，我就即刻去做。」另外，入行初期已有相士指他適合撈電影，「嗰日我冇工開中午先起身，阿媽咁啱叫人上屋企睇風水，跟住個師傅望一望我就問我阿媽『你個仔做咩㗎？』，我阿媽話『唔知呀，做電影嗰啲啦』，師傅就話『啱㗎嘞，佢唔做偏門都冇嘢做』，我阿媽即刻安心咗，『好在佢做電影呢啲偏門，唔係佢偷呃拐騙咪死』，我咪成日同我阿媽講『我係整定做呢行，師傅都係咁講，你唔好再叫我轉行啦』哈哈！」而瑞導有睇風水習慣，但未至於太迷信，「我每年都會睇風水，最基本會擺風水陣戴吓飾物，但我唔會將嗰樣嘢成日記住，又真係試過冇睇兩年屋企就有啲事發生，於是咪睇返囉！」