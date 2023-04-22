喪禮遵家屬意願低調舉行 韓國藝人發文悼念文彬

■金在中與童星時期的文彬已合作過。

韓國男團ASTRO成員文彬突然離世，韓娛圈一片哀愁，不少藝人都發文悼念文彬。JYJ成員金在中寫上︰「希望你在天上更快樂。」二人原來早有淵源，童星出身的文彬曾在17年前演出東方神起的《Balloon》MV。SHINee成員Key和泰民的留言更令fans感動淚崩，因二人於2017年痛失隊友鐘鉉，所以對後輩文彬的離世亦感觸良多。Key在文彬社交網最後一篇帖文中留言道：「自從說完最後一次再見後，我更睡不着了，希望你能去一個美好的地方，我真的希望你非常快樂。」此外，BTS（防彈少年團）成員RM和EXID成員Hani，亦分別在個人社交網上載全黑圖悼念文彬。另外，根據文彬家屬的意願，其喪禮將低調舉行，只有家人、摯友和公司同事在場。葬禮定於22日上午8點在首爾牙山醫療中心舉行。