透過眼淚洗刷自己感受 許志安藉新歌重新向前行

許志安推出全新單曲《不枉》，安仔指這首歌對他有重大意義，他說：「這是充滿正面想法的一首歌，首歌對我意義很大。每個人面對過去都有不同想法，但最重要是能夠振作站起來，向前看繼續前行。雖然要得到這份力量需要一點時間，但我覺得正如歌詞最後一句所說，『你只要流淚過同樣可抹乾，再不怕往後看』，透過眼淚去洗刷自己的感受。」



安仔與填詞人林若寧討論歌曲的方向，一開始決定以「眼淚」作題材，但後來安仔覺得「不枉」感覺更正面，人生數十年中，有時候回望過往，好好地尊重自己，去感受以往的情緒是值得的，因為人生只有一次，可以做到的就是用正面的態度跟自己說「不枉」了。