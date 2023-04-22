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姜濤台灣拍MV約「六小福」相聚

2023-04-22 列印
■姜濤步出機場不忘與粉絲打招呼。
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姜濤日前出席完金像獎頒獎禮，隨即和花姐飛往台灣為新歌拍攝MV，姜濤更抽空相約之前拍劇集《超感應學園》合作過的「六小福」演員相聚和行夜市，十分開心！

在台灣逗留3日，姜濤昨日早上返港，現場有過百「姜糖」守候接機，穿着黑色外套加漁夫帽的姜濤，10點09分在特別通道步出機場，雖然在台灣拍攝工作長達20多小時，工作完畢後即要趕早機回港，在休息不夠情況下，姜濤仍然親民地向粉絲和傳媒揮手道別。
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