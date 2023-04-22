李家鼎指施明手術後精神不錯

李家鼎及肥媽昨日出席新節目《肥媽李鼎》記者會，鼎爺與肥媽透露，在節目中除了炮製菜式外，更會分享往事。



肥媽自言不敢在節目中講老公，因為一講便會忍不住喊。她指鼎爺一講起媽咪便會眼濕濕，當年眼看鼎爺追求施明，大爆他當年很錫施明。



鼎爺透露在節目也有講家人，而施明早前入院接受開腦手術，鼎爺指施明精神好，兩個仔都有去探望她：「李泳豪拍完《愛．回家》便去探她，多謝醫護用心，未知幾時會出院。」