拍《12日》心痛角色被愛情折磨爆喊 39歲鄧麗欣享受單身 無牽掛都係一種幸福

■角色情緒起伏大，Stephy曾拍到崩潰爆喊，難度極高。

■跟拍拖10年的方力申於16年分手。

■Stephy跟馬志威未熟已經要拍牀戲，一度令她好擔心。

■2000年由張栢芝和陳奕迅主演的《十二夜》，絕對是愛情片經典。

■單身的Stephy經常去旅行，近日就身處南法歎世界。

■Stephy跟王子因疫情經常分隔兩地，2021年6月結束3年情。

■老友吳雨霏早已結婚生仔，但她未有太羡慕。

相隔23年，電影《十二夜》的姊妹作《12日》終於面世，女主角由張栢芝變成鄧麗欣（Stephy）。演足10年的Stephy角色跨度大，加上情緒起伏，曾拍到崩潰爆喊，難度極高。16年跟拍拖10年的方力申分手後，Stephy曾戀王子（邱勝翊），至今單身兩年，而小方近月認戀捲韓國邪教性侵案的葉萱，Cookies好姊妹亦相繼結婚做媽媽，不過，39歲的Stephy因電影令她反思婚姻關係，慶幸未有組識家庭，更非常享受無牽掛的自由生活。 採訪：杜杜 形象：Queenie Yu 髮型：Vince pang@IL COLPO group 化妝：Cyrus Lee服裝：Miu Miu2000年《十二夜》上映時，17歲剛出道的Stephy有入場睇，多年來亦重溫過無數次，每次感受都不一樣，因愛情經歷與日俱增，對於這部經典作有更深刻體會，「以前會當故事去睇，o依家會覺得係好殘忍嘅現實反映。」《12日》是導演兼編劇林愛華本為張栢芝度身訂造之作，但現在改由Stephy主演，她不怕跟張栢芝比較，「度身訂造係咪真係只有嗰個人可以做到呢？一定唔係，同埋《十二夜》都經歷咗20年，連導演想法或者想呈現嘅嘢都有唔同，唔需要去理或者太擔心，我就用我嘅方法去演活呢個角色。」開鏡冇耐就要拍牀戲《12日》講述讀書開始相遇的小情侶，到進入社會工作後結婚再面臨分開，橫跨達10年，Stephy慶幸現在才遇到角色「Jeanie」，經歷多了才令她更容易駕馭，「如果唔係經歷過唔同嘅愛情，或者多咗咁多經歷，可能有啲嘢未必理解得到，雖然我冇結婚，好多結咗婚嘅人都同我講同拍拖唔同，『你結咗婚就知㗎喇』，而我身邊好多人結咗婚，所以都略知一二。」首次跟馬志威合作就有很多親密戲份，Stephy承認最初確實好擔心，加上開鏡初期便要拍牀戲，令她更加緊張，但後來她的想法卻180度改變，「我收到通告時諗『係咪真係要咁安排呢』，後尾我發覺其實咁樣都好，反而冇咁尷尬，熟咗仲尷尬，同埋幾啱個角色要表達佢哋成日貌合神離，嗰種溝通不良係啱嗰種氛圍。」超理性拍拖唔興嗌交《12日》的模式跟《十二夜》一樣，以12天來表達一段愛情故事，Stephy表示拍攝時令她反思了很多，「有一日講個女仔想自殺，覺得冇咗呢個男人好似冇咗一切，有時愛情真係會令人盲目，打唔開心結，對一樣嘢太沉迷太執着，完全搵唔到出口係好sad，呢樣嘢令我更加擴闊咗思維，人適時要放下一啲嘢，拎起好易但放低好難，真係需要學習。」由於角色情緒起伏大，她拍攝時一度爆喊，「其實嗰場戲唔使喊，cut咗機之後反而喊，因為嗰種情緒困住喺心，呢段關係咁樣真係好攰，真係忍唔住。」不過她慶幸自己天生超理性，未試過為情而鑽牛角尖，「我天生理性係大於感性好多，好似真係好冷血，同埋我唔開心會畀時限自己，第1日好唔開心，第2日唔得要減一半，第3日係最後一日，第4日要放低！」理性的她連跟男友都好少嗌交，「我鍾意講道理，嗌交一定講啲傷害對方嘅廢話，冇必要我傷害你、你又傷害我，我想大家冷靜咗去講返件事，唔好俾情緒牽動去傾個問題。」鍾意BB唔一定要擁有2021年6月Stephy宣佈跟王子（邱勝翊）結束3年姊弟戀後，一直未有新戀情，39歲的她未有太羡慕朋友組織家庭，反而樂得輕鬆，「有時諗吓我o依家都幾舒服！哈哈！譬如我嚟緊要去第二度拍戲，工作人員都係掛住小朋友同另一半，我乜都唔使牽掛，可以做我鍾意嘅嘢，亦都係種幸福，當然有嗰種牽掛嗰種愛都係幸福，睇你點樣去取決囉！我係喜愛自由，最多係牽掛隻狗年糕同埋媽咪囉！」Stephy承認現階段對婚姻已沒特別憧憬，只信緣份，「我以前成日會諗究竟婚姻係咩呢？需唔需要婚姻呢？o依家嘅我冇畀自己答案，講到尾都係緣份，就算結咗婚到最後點其實都係緣份，要睇兩個人緣份去到邊度，我冇刻意去諗或者去強求，需要或者唔需要，我不嬲都好怕畀自己界限，冇嘢係一定，會舒服啲，唔需要畀自己壓力。」對於生下一代她一樣不強求，「鍾意唔一定要擁有，鍾意小朋友咪玩吓人哋嗰啲囉！」