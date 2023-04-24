TVB再省招牌 《中年好聲音》第二季開鑼

■天王黎明亦現身港姐決賽。

■《聲夢傳奇》成功捧紅了炎明熹。

■《見步行步 台灣篇》好有新鮮感。

本專欄見報之日，無線綜藝歌唱真人騷《中年好聲音登峯之戰》最後皇者經已塵埃落定，姑勿論冠軍誰屬，可以肯定的是《中年好聲音》已造就兩大贏家。一班參賽者是當然贏家，值得慶賀。就算沒有得獎，能夠參與其中踏上舞台圓夢，足可以大大聲同人講「我唔係鹹魚」，已值回票價。至於另一位贏家，要數到無線本身，既贏盡口碑，同時毋負造夢、造皇者的美名，成就一班中年歌手升價十倍。回顧開創《中年好聲音》的初心，是眼見《聲夢傳奇》第一、二季的成功，發掘出炎明熹（Gigi）同黃洛妍（Janees）等一班年輕唱家班歌手。腦筋急轉彎的決策層，即時想到理應讓中年人，有同樣一個「發夢」機會，節目因此應運而生。選拔階段已有逾3,000人報名，熱烈程度相信無線亦有點始料不及。四大天王輪流亮相自去年11月首播，到6強誕生，收視節節上升，其間亦備受娛樂版新聞關注及報道，不時有參賽者的專訪見報，網上點擊率以百萬計，可說勁過很多現役歌手。他們的「身世」更成為市民茶餘飯後的話題。在此前題下，昨晚的總決賽必定能再創佳績。截稿之時仍未知結果，筆者何解有此大膽判斷？好簡單，筆者身邊友人，不分老嫩，昨晚都異口同聲要趕回家收看直播，就知道有幾多人留意這節目，收視又豈會不高。其實《中年好聲音》並不是偶一為之的成就。細心的讀者或許會發現，自從無線在行政主席許濤領軍，找來有橋之人曾志偉入主出任節目內容營運總經理之後，節目從製作到構想，由過往的因循變得創新及開放，最明顯是綜藝節目，不斷開拓新方向，先後出籠的《聲夢傳奇》、《聲生不息港樂篇》、《思家大戰》、《中年好聲音》；過去兩屆港姐競選、去年金曲頒獎禮及台慶更破天荒邀得張學友、劉德華、黎明及郭富城先後陸續登場等。J2ers被讚好貼地在許、曾二人領軍下，連帶過往被戲稱為「賽馬台」的J2（82台），自去年改革，往後的節目暮氣全消，變得年輕有活力。好似近日熱播的《見步行步 台灣篇》，兩位J2ers發仔、行仔在台灣由台南行到台北，另一班J2ers就在香港拍VLOG照樣行足30公里呼應。製作節目之餘不忘關心社會，好似近日DSE開考，J2ers又齊齊開post貼校服相，為一班考生打氣，充滿溫情。難怪觀眾紛紛「回流」，收視足以說明一切。另一方面，既然執到「好籌」，以無線的轉數之快當然不甘停下來。據知昨晚登峯之戰完畢後會即時宣佈開辦第二季《中年好聲音》，計劃定於5月進行海選面試，再為另一班中年人尋夢。至於應屆的參賽者亦沒有閒着，實行橫向發展，下月7日的《中年好聲音紅白大戰》節目，大會挑選首季的9男9女參賽者，仿效日本每年的《紅白歌合戰》，在台上再鬥一場。到5月13日舉辦《中年好聲音夢想成真》演唱會，26位參賽者聚首九龍灣Star Hall以歌會友，第1場門票已經火速售罄，正考慮加推第2場，又是時候撲飛。《好聲音》充滿無限可能性向前看作大膽假設，以無線的營銷智慧及人脈，《中年好聲音》大有可能擴展至大灣區，該區充滿無限可能，更不乏臥虎藏龍之輩，假如成事比賽會更見激烈。以此構想甚至可以推廣到有無線節目播出的地方，如新加坡、馬來西亞、越南；甚至遠至南半球的澳洲，甚或美加等地，不少中年人都拭目以待，靜候這個難得的機遇。