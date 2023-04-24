向兩大「教煮」偷師 游嘉欣嚇到李家鼎投降

■肥媽邊煎魚，邊講述入廚經歷。

■首集的主題是「廚神的誕生」。

■鼎爺爆紅的心情竟然是「人情冷暖，世態炎涼」。

■鼎爺、肥媽與游嘉欣合作新節目《肥媽李鼎》。

■鼎爺因拍處境劇《香港'82》一場食飯戲，而令他在30年後變身「教煮」。

■肥媽當年因一味「煎封鯧魚」，令她走入廚房教煮餸。

全新飲食節目《肥媽李鼎》今晚起，逢周一至三晚10時30分在翡翠台播映，節目由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣擔任主持。肥媽和鼎爺破天荒聯手主持飲食節目，除了晒廚藝外，更會配合不同主題，一邊煮餸一邊交流「八卦經」！新晉女神游嘉欣跟兩位「教煮」拜師學藝，但就搞到鼎爺都怕了她。今晚播出的第1集，主題是「廚神的誕生」，二人大談如何走上廚神之路，肥媽透露源於一味餸「煎封鯧魚」，她一邊煎魚一邊說：「嗰時好興私房菜，有人叫我去睇吓人哋點煮，幫手做吓介紹，點知去到等咗2個幾鐘，佢話要等工人返嚟先煎得，我就話我幫你煎啦。佢問我得唔得㗎，我就話邊個阿媽唔識煮飯。」肥媽邊分享往事，邊向游游傳授煎魚秘技。鼎爺爆紅後感歎世態炎涼由武術指導兼演員變身「教煮」的鼎爺，其伯樂竟然是珍姐：「想當年有個曾勵珍監製嘅處境劇《香港'82》，要拍一場食飯戲，點知道具餸出咗事，有人食完又屙又嘔，嗰味係蘿蔔炒魚鬆……阿珍話咁叻你煮吖，我話我驚你呀，煮咪煮囉，阿珍食完之後佢就記得喇。30年後，拍咗個《男人食堂》，你知我把口唔曉停，同肥媽差唔多，佢哋話見我幾talk得，阿珍就叫我不如煮嘢食啦，咁就整咗個《阿爺廚房》出嚟。」鼎爺說罷肥媽即笑言：「珍姐呀！阿珍，冇大冇細！」肥媽之後追問鼎爺爆紅後有甚麼感覺？鼎爺竟以8個字概括：「人情冷暖，世態炎涼。」令人好奇。至於跟兩位廚神學藝的游嘉欣是節目中的「氣氛擔當」，鬧出連串笑料。身為廚房新手的游嘉欣化身問題少女，一方面向鼎爺、肥媽出其不意提問「刁鑽」問題，他們都口啞啞，另一方面又糖鹽傻傻分不清，幫手切材料時又被嫌手腳慢，撻蝦膠時又被嫌唔夠力，搞到鼎爺投晒降說：「真係怕咗你！」肥媽再打蛇隨棍上說：「阿爺咩都未驚過，連珍姐都夠膽叫阿珍，佢淨係驚你！」場面搞笑。