何超蓮Po花絮照 感受爸爸化蝶出席婚禮

■超蓮深信爸爸賭王亦有來參加婚禮。

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與內地男星竇驍於本月18日在峇里島舉行世紀婚禮，成為人妻的超蓮前日在網上Po出婚禮花絮照，又透露在離開舉行婚禮的villa時，發生了一件事，令她深信爸爸賭王也有來參加婚禮，她寫道：「爸爸我知道你有來了~在我們離開villa的時候有看到蝴蝶~小白在現場也見到了~我相信你也很開心吧！最調皮的女兒嫁出去了，️也還是嫁給了射手座~他會像你一樣寶貝我的放心！愛你！」另外，超蓮一一多謝團隊中每位成員的幫助，為她留下這麼多珍貴的回憶，又指整個婚禮真的很圓滿。