過失殺人罪撤控後復工 艾力寶雲再揸槍拍戲

■艾力獲撤控後，太太Hilaria公開被丈夫抱着的照片。

美國影星艾力寶雲監製及主演的新片《Rust》前年10月發生嚴重慘劇，艾力在綵排時涉道具槍走火，擊斃攝影指導Halyna Hutchins及槍傷導演Joel Souza，今年1月被控兩項控罪，包括一項過失殺人罪，以及一項在實施合法行為時非故意殺人罪。但當地檢察部門周四表示，由於過去幾日出現新的證據，需要進一步調查，故決定暫時撤銷艾力的刑事過失殺人罪。周五時艾力在蒙大拿州為《Rust》繼續開工，被拍到再次拿起來福槍，並在軍械師引導下接過槍支，他拿着來福槍站在馬匹旁拍攝。電影繼續由Joel執導，在艾力獲撤控後，他發聲明表示：「這個舉動苦樂參半，我發誓要『代表Halyna』完成這部電影。這部電影不允許在片場使用有效的槍支或彈藥，預計拍攝將於5月結束。」