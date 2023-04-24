李佳羅啟豪封亞季軍 周吉佩勇奪《中年好聲音》冠軍

■李佳跳唱《熱情的沙漠》，為她帶來亞軍。

■羅啟豪獲得季軍。

■龍婷奪「觀眾最愛好聲音獎」。

■左起：黃嘉樂、林夏薇、馬國明及張穎康任嘉賓。

《中年好聲音登峯之戰》最後6強李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪及周吉佩，昨晚上演終極大戰，鬥唱功更要鬥舞技，由4位常任評判伍仲衡、肥媽、周國豐和張佳添，再加上3位星級嘉賓評判呂方、譚詠麟和鍾鎮濤一起作出審核。觀眾亦可透過網上投票選出心水選手，賽果將綜合專業評判評分及觀眾投票後得出第一回合賽果，周吉佩以196分及李佳以195分成功突圍；2人晉級第2回合獻唱「自選必殺歌」，最終由周吉佩成功奪得首屆《中年好聲音》冠軍，亞軍由李佳奪得，季軍則是羅啟豪。「觀眾最愛好聲音獎」則由肥媽頒發給得主龍婷。擔任頒獎嘉賓的曾志偉表示，沒想到這節目那麼受歡迎且最高收視有25.6點，所以感到非常滿意，問到是否開第2輯？志偉笑言：「我這次來不是頒獎，是宣佈明天開始第2輯接受報名。」另外，馬國明、林夏薇、黃嘉樂及張穎康以劇集《法言人》身份到場擔任演出嘉賓，與7至16強參賽者合作演出歌曲《友情歲月》。