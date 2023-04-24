自爆當年因唱片銷量下跌 張學友為搵錢狂接戲

■學友被馬時亨及張文新大逼供，自爆當年拍戲因由。

張學友以嘉賓身份，前晚亮相TVB綜藝節目《馬時亨‧香港情》，學友被馬時亨及張文新「大逼供」，拆解當年做到第4隻唱片時出現迷失期，由於唱片銷量不斷下跌，他是家庭最主要經濟支柱，當有人搵他拍戲，為收入他甚麼戲都接。當年學友曾推出自己作曲填詞的大碟，他透露2003年社會環境不好，加上好多朋友離世，所以他寫了《給朋友》這首歌，不排除將來會繼續嘗試作曲填詞工作。張文新說有傳製作單位出動9位數字報酬，也打動不到學友為歌唱節目擔任評審及導師，學友大方承認；同時他對香港有特別的感情及情懷，他自認「裙腳仔」，對香港的感情放不低。