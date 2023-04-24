主持HOY TV《東呃西騙》自爆日日遇騙子 七師傅擁10億身家 被失婚醫生撩網戀

廠景揼本■七師傅及Ben Sir做主持，廠景似足《東張西望》。

師奶特務■七師傅變身網騙苦主，要扮師奶特務騙男人。

一模一樣■林希靈及鍾健威做電話訪問，佈景都一模一樣。

女神坐鎮■前「東張女神」林希靈、林泳淘，為HoyTV全新資訊節目助陣。

《東張》老將■朱凱婷、梁麗翹係《東張西望》老將。

現身說法■年前陳彥行在《東張》中哭訴，遭理財主管呃簽3,000萬保單。

正義女神■林希靈於《東張》中為聾啞女出頭，被封正義女神。

健康生活■74歲黎彼得幾年前戒晒不良嗜好，過住半退休健康生活。

富貴師傅■身家超過10億的七師傅，家住西貢逾億元獨立屋，面積約5,000呎。

近年香港騙案急升，關注民生、報道騙案及拆解騙徒手法的資訊節目《東張西望》成為TVB收視王牌，香港HOY TV 77台趁勢分一杯羹，製作15集《東呃西騙》，集騙案重演及時事報道於一身，仲搵埋前「東張女神」林希靈、林泳淘及黃愷怡主力外景採訪，七師傅及Ben Sir（歐陽偉豪）就負責坐堂。身家達10億的七師傅自爆日日遇網騙，還教大家防騙心得，「總之男人搵你要錢，不論咩故事都唔可以畀錢。」 採訪：方騫平香港HOY TV製作的《東呃西騙》唔止廠景、icon跟《東張西望》似到足，仲起用「東張女神」坐鎮增加親切感，而TVB舊將黎彼得、梁茵等會扮騙子及苦主重演騙案，Ben Sir及七師傅坐堂做主持，節目於6月初出街，探討嘅都係香港人容易遇上的買古董、買名牌包包、假扮中國特務、內地公安等真實騙案，監製張志明希望以輕鬆手法，得啖笑形式來增加觀眾關注度。七師傅拒玩異地網戀七師傅除負責主持，亦會客串其中一集扮演「特務」。她直言現實生活，每日都遇上騙子：「騙子會不停喺社交網留言『我好鍾意你，你靚到不得了』、『笑容迷人，天生一副明星相』、『好鍾意你嘴形』、甚至提出有興趣同我合作，叫我介紹吓自己生意，又有自稱育有一女嘅失婚醫生，話想物色好似我咁嘅對象，最離譜係就算我放花花相，騙徒都會留言讚我靚、眼神好迷人，所以好肯定係『殺豬盤』，根本唔知我係邊個。」持有超過10個物業，身家超過10億的七師傅相當機警，絕對唔會踩入網戀騙局：「今年網絡情緣騙案共被騙4億，她堅守『總之男人搵你要錢，都唔可以畀，如果異地戀，見都未見過對方，更加唔會畀。』」黎彼得戒晒嫖賭飲吹Ben Sir笑言接咗呢份job經已係一個騙局！因為很費力氣，扮完苦主及騙徒，晚上還要入廠跟七師傅做主持，「師傅轉數咁快，我要見招拆招，好彩兩個加埋係過百歲精英份子，而且呢種模式嘅節目，電視台未做過，辛苦都值得。」去年做完「通波仔」手術後陷財困的74歲黎彼得（Peter），慶幸至今每月仍獲劉鑾雄（大劉）經濟支援，託賴可以過住半退休生活，今次監製叫到幫吓手。離婚多時的Peter坦言會寂寞，但幾年前戒晒嫖賭飲吹，o依家身邊只有健康嘅朋友，「我睇得好化，邊度會咁易被情騙呀？屙篤尿照吓憑乜先？你估我係李龍基呀，佢有7層樓，我1層都冇！」他坦言以前會去內地逢場作戲，但只要同錢掛鈎，各取所需就冇事，玩情就玩唔起。林泳淘最意外同林希靈離開TVB後，反而多咗碰頭機會；至於希靈入到廠如同置身一個熟悉嘅地方，好有親切感。兩女自言從未被騙，但希靈就收過裸聊訊息，而鍾健威就透露有朋友嘅媽咪，被「內地公安」呃咗300多萬。