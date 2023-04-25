陳慧琳 Anson Lo 將現身馬場 送上勁歌熱舞

■Kelly表示今次是疫情後再次跟觀眾近距離唱歌跳舞，非常期待。

■Anson Lo坦言自己之前從未去過馬場，對於能擔任活動表演嘉賓表示相當興奮。

■公眾於當日下午3時30分前進場，更可獲贈大會送出的「可攜式LED風扇」一個，數量有限，送完即止。

香港賽馬會將於4月30日（星期日）在沙田馬場舉行春季國際馬壇年度焦點盛事《富衛保險冠軍賽馬日》，是自2019年後，再次有公眾人士入場參與觀賽。至於今次活動亮點，莫過於樂壇天后陳慧琳（Kelly）及人氣男團 MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）將會出席活動擔任表演嘉賓及現身頒獎禮，將在馬匹亮相圈舉行的「綜合匯演」上獻唱快歌，為活動揭開序幕！期待近距離唱歌跳舞 支持香港佳駟近日忙於錄製新歌及MV的Kelly，對於可以再次參與賽馬日表示興奮，同時指：「今次係第二次到沙田馬場表演，最難忘上一次坐電動車一邊唱一邊入場。今次係疫情後我再次同觀眾近距離唱歌跳舞，非常期待，我已經叫爹哋當日入場支持我。」她更預告，屆時她會觀賞三場國際賽事，更同時現身頒獎禮。「今次係第一次現場睇國際賽事，我當然會支持香港佳駟啦！其實賽馬同表演都好相似，幾分鐘嘅精彩比賽同表演背後係騎師練馬師同我哋花咗好多年努力心血嘅成果，所以希望大家欣賞嘅同時都可以給我哋大大力嘅支持，係推動我哋繼續前進同努力嘅原動力。」首次去馬場參與盛事感興奮至於Anson Lo對於能擔任表演嘉賓表示興奮，他更透露，原來以前從來未去過馬場，所以好想親自感受當中的開心熱鬧場面！「第一次入馬場就係參與一件咁大嘅盛事，可以同大家一齊睇各地頂尖馬匹比賽之餘，仲有機會為大家表演，相信場面一定好熱鬧。」屆時定必有大批「神徒」慕名而來支持偶像，被問到Anson Lo有甚麼溫馨提示予「神徒」，他表示：「馬匹對聲音好敏感嘅，希望大家到時保持冷靜守秩序，注意安全，唔好大叫嚇親佢哋呀！」另外，入場人士須年滿18歲，若果有「神徒」未能入場而又想支持偶像，亦可於HKJC Racing Facebook平台收看現場直播。