泳兒接花球被軒仔催婚 陳家樂娶連詩雅被自己愛的誓言感動

■一對新人向楊受成夫婦斟茶。

■泳兒接到花球，立即被軒仔催婚。

■陳家樂與連詩雅讀誓言時，場面令人感動。

■家樂抱住Shiga情深一吻，好Sweet。

■完成婚禮後，家樂與連詩雅見記者，新娘手上的3卡鑽戒好閃。

■家樂與一眾兄弟扮美少女戰士搞氣氛。

■新郎新娘與一班兄弟姊妹合照，陣容鼎盛。

■左起：岑珈其、衛詩雅及朱栢康擔任兄弟團。

■陳自瑤笑言接新娘過程便宜了家樂。

陳家樂與連詩雅（Shiga）昨日舉行婚禮，家樂的老闆楊受成博士與太太到場送上祝福，英皇同門衛詩雅為家樂擔任兄弟，姊妹團則有陳自瑤、梁諾姸等。一對新人在婚禮激動落淚，家樂本來想將新娘花球拋給衛詩雅，但她竟然「着草」，最終由早前被誤宣佈婚訊的泳兒接到花球。昨早完成接新娘儀式後，一對新人於9時許穿上中式禮服，在兄弟姊妹團列隊歡迎下步出酒店大堂外行大運，現場兄弟團不斷向家樂大叫：「你執到啦！」又稱呼Shiga為陳太，o氹得新娘非常開心。完成婚禮後，新郎家樂拖實Shiga落樓，3卡求婚鑽戒閃爆，接受記者訪問時難掩燦爛笑容，拍照時深情咀足2分鐘，明顯眼紅紅，似乎心情依然激動。問到是否一出場就哭，家樂死口不認，笑說因在很多人面前好感動，而感動位是講誓詞，他為了不想太行貨，特別度一段愛的宣言，本想玩太太，但連自己都被感動，又笑太太講中文沒人聽懂，若講英文卻是他聽不懂，冧爆稱無論太太講乜，他都聽晒太太的話。Shiga笑家樂講得甩漏，但她好滿意因他甚少講肉麻情話，加上為婚事連最緊張的足球也不踢，讚他處理事情比她強。開門利是$13,140提到何時蜜月？他們表示還要遷就工作檔期，至於造人大計，2人稱順其自然，會否生一隊足球隊則盡力而為，Shiga坦言生B不難，教育才最難，老公覺她太瘦，她會盡力增磅。問到開門利是？2人笑言是$13,140兼寫了「高抬貴手」，大家都接受，Shiga形容是開心價亦很有意思。在拋花球環節，家樂本來想拋給衛詩雅，笑指對方竟然着草不見人，最終由泳兒接到花球。泳兒事後表示接到花球一刻開心又驚訝，因花球直接撞向自己的臉而不是接，當時更暈暈哋，但很高興因為是個大祝福，至於何時結婚，她稱會在適當時間正式通知大家。在旁的軒仔即對泳兒說：「這是一個徵兆，上次你錯手在網上被誤會傳婚訊，今次就接到花球，是上天要你拉埋天窗；如果你結婚，我一定會封大利是，幫你做大妗姐及婚禮策劃師。」新郎扮美少女戰士冧老婆陳自瑤（Yoyo）、梁諾姸和黎紀君擔任姊妹團，問到用甚麼「辣招」玩兄弟及新郎？陳自瑤表示：「Shiga鍾意美少女戰士，所以要兄弟同新郎着裙扮美少女跳舞唱歌、估歌仔，看片段都好好笑，但今次便宜了家樂，高難度懲罰就推給兄弟擋。」家樂和Shiga昨午筵開30席招待好友，多位圈中人到賀，包括楊政龍、張敬軒、關智斌、李幸倪、林夏薇等，晚上則設宴20多席只限親戚。