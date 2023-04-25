關智斌笑言妒忌 新娘致眼火爆

關智斌（Kenny）與李幸倪（Gin Lee）結伴出席婚禮， 問Kenny準備了甚麼麼賀禮時，他笑指送人情最實際，問他送的人情有多少？他說：「我出手不會少，（十萬八萬？）這數字留給老闆，講錢傷感情。」Kenny右眼爆微絲血管，他開玩笑指妒忌新娘而眼火爆，之後正經地表示，自己眼睛經常都爆微絲血管，可能做運動太勁，但教練卻不認同。



Gin Lee表示跟連詩雅差不多同期入行，反而跟家樂是加入新公司後見過幾次，「入了公司幾個月就有得飲喜酒好開心，全公司都好戥他高興，我會送利是作為賀禮，因為最實際，（下個到你結婚？）沒那麼快。」