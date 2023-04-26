伍詠詩拍《命案》要五花大綁慘過被打 陳湛文連環整傷對手 Lokman都有份

■26歲的Sze Sze戲中好賭經常流連投注站，現實中她只在18歲生日去過1次。

■電影中Peter以動作表達多於對白，對他是一大挑戰。

■Sze Sze演鳳姐，經常着小背心及短裙演出。

■Sze Sze和Peter都大讚前輩林家棟，非常照顧後輩。

■Sze Sze戲中被Peter五花大綁，仲要畀膠紙封嘴。

■被Peter打到嘔的黃呈欣（左一），早前跟Peter和Sze Sze出席《命案》記者會。

陳湛文（Peter）和伍詠詩（Sze Sze）在電影《命案》中首度合作，戲中兩人有見血肉搏戲，由於角色關係，Peter在片中有大量動作場口，曾試過誤傷對手，用錯力後學精先至未有再傷Sze Sze。對於難得跟前輩林家棟合作，兩人都大讚學到嘢。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 （伍詠詩） 髮型：Candace Vo@HairCulture 化妝：Sakura Chow服裝：Sandro （陳湛文）髮型及化妝：Lisa C. Makeup Art服飾：CLUB MONACO、New Balance、eye's BuddyPeter和Sze Sze得知接拍《命案》既緊張又期待，因為可以跟監製杜琪峯、導演鄭保瑞和林家棟合作，當時拍完《三夫》後曾轉行的Peter更作出重大決定，「嗰時我做緊主題公園嘅全職，一聽到個班底諗都唔諗，我要辭職啦，哈哈！」家棟懶理腰患繼續打為應付戲中動作場口，Peter和Sze Sze開拍前已接受動作指導訓練，但到拍攝時一樣好難應付。Peter說：「最驚勉強用死力會整傷對手，但拍出嚟又冇效果，咁就大鑊！開鏡頭一、兩組，我要對付大欣（黃呈欣、戲中飾演鳳姐），大欣咪就係俾我舂到嘔，個頭俾我舂到腫咗O添！哈哈！」Peter仲笑Sze Sze係第二個拍，「你要多謝大欣幫你擋咗一劫，Lokman都受咗我唔少真力！好彩佢有跆拳底。」Sze Sze最深刻則是被Peter五花大綁戲份，「連休息都要綁住又黐住膠紙，唔甩得嗰種感覺，較打戲更辛苦，不過亦幫到投入角色。」兩人又大讚跟前輩林家棟合作學到嘢。Sze Sze說：「有場戲同家棟和Lokman拍，我要試唔同take畀導演揀，家棟每個take都同我對戲，令我好緊張同唔好意思，呢個前輩真係好提攜新人。」Peter有場戲跟Lokman對打，林家棟從旁指導，「佢驚我哋受傷，好願意分享點樣令到件事更迫真，對方又唔會受傷，另外有場戲我要掹開家棟哥，咁啱佢瞓低個位撞到攝影機條軌，事後我哋先知佢本身有腰患，但佢噴完止痛劑休息咗20分鐘，就埋位繼續做動作戲，佢唔係用言語嚟教，係身體力行話畀我聽點做。」