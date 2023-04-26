車銀優孖隊友貼紙條悼念 文彬：會照顧好一切

■車銀優留下ASTRO歌曲《We Still》歌詞悼念文彬。

韓國男團ASTRO成員文彬本月19日在家中身亡，終年25歲，隊友車銀優翌日從美國趕回首爾，在文彬的靈堂留守。有粉絲在文彬公司Fantagio設立的悼念場地，發現車銀優和產賀留下的紙條。跟文彬是高中同學及室友的車銀優寫上：「彬啊，這是想見你的夜晚，你這個衰人！我和產賀睡不着，所以一起來了。在月球上，一定會比這裏幸福許多倍，你留下的所有事情我會負責並照顧好，不要太擔心了。辛苦了，我愛你，對不起，朋友。」車銀優亦寫下了ASTRO歌曲《We Still》的其中一段歌詞，「就算在無數季節，一同逝去之後，就這樣we still we still，我們依然在一起，即使在某個時光裏再次重逢，依舊we still we still。」