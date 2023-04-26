泳兒首奪十優歌手獎 孖Gin Lee被急Call出席

■Gin Lee昨早才知得獎消息，被急call出席。

■直言入行17年，終於等到「優秀流行歌手大獎」。

泳兒、Gin Lee（李幸倪）昨日出席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》記者會，大會揭曉「優秀流行歌手大獎」得獎歌手，MIRROR兩位成員姜濤、柳應廷躋身十優之內，還有Gin Lee李幸倪、泳兒、炎明熹、鄭欣宜、MC張天賦、JW王灝兒、馮允謙、衛蘭亦先拔頭籌奪此獎項。首奪該獎項的泳兒直言超開心，覺得「十優」好像讀書的頭十名，入行17年終於等到，喜上加喜。她稱與Gin Lee昨早才知得獎消息，被急call出席。提到泳兒在陳家樂婚禮上接到花球，她說：「不要催我，好大壓力，連續兩日驚喜很開心，花球撲向我似食波餅。」談到二人爭奪女歌手獎，Gin Lee表示一定要有信心，泳兒則說只得一個獎，信心一半一半。問哪位對手強勁？二人齊聲說個個都勁。此外，現場播出得獎歌手的電話訪問，MC首奪該獎表示反應不來，還反問是否整蠱，感謝歌迷及媽咪煲的靚湯，笑指媽咪好煩但又窩心。