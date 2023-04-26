何超雲預支蜜月 與未婚夫日本打卡高調晒愛

■超雲與Douglas在東京鐵塔下頭貼頭打卡。

何超蓮與內地男星竇驍於本月18日在峇里島舉行世紀婚禮，連日來話題不斷，浪漫得令人羨慕。而早前已經接受消防員男友Douglas求婚的家姐何超雲，一樣愛得高調。日前，超雲出席完妹妹超蓮的夢幻婚禮後，隨即與未婚夫由峇里飛到日本旅行，順道預支蜜月。早前她在社交網晒出多張旅遊靚相，除歎盡日本美食，更在東京鐵塔下頭貼頭打卡，流露着幸福的笑容，網民紛紛留言表示「閃到盲」更大讚相中Douglas高大有型，與超雲十分相襯。