MIRROR分拆開Show 柳應廷打頭陣 盧瀚霆緊接 姜濤壓軸

教主有份■再恭喜教主，同樣是教主首個售票演唱會，全場一齊Money Money Money一定好震憾。

恭喜Jer仔■先恭喜Jer仔開演唱會，仲係佢人生首個賣飛演唱會，一定一票難求，可唔可以留兩張呀？

鏡Show嚟嘞■據知完咗姜濤演唱會後就會搞MIRROR演唱會，各位鏡粉，終於等到嘞。

姜仔好忙■姜濤日前以慈善大使身份出席活動，並透露自家品牌已面世。

教主保重■Anson Lo及呂爵安為電影《盜月者》開工，因為前者拍戲時不慎拉傷腳，Edan做其人肉枴杖。

好鬼靚仔■姜濤及Jer仔同毛姐，出席本屆金像獎頒獎禮。

祝福阿Mo■阿Mo現時可以依靠機械行路，雖然每次路程很短，但對阿Mo及家人已相當鼓舞。

MIRROR去年7月首度登上紅館舉行12場演唱會，不幸於第4場發生嚴重意外，令舞者阿MO重傷，餘下演唱會被迫腰斬。相隔10個月，鏡仔早已走出傷痛努力工作，雖然有傳通關後出現脫粉潮，但每次鏡仔出活動依然萬人空巷，忠粉still here。《頭條日報》收到獨家消息，柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤將分別於今年各自舉行演唱會，之後就跟鏡仔合體開show。鏡粉們，辛苦晒。撰文：方騫平自年初《叱咤》開始，MIRROR負評不絕，對於MIRROR是否好運已完，隊長Lokman曾於本報訪問中直言：「啲運會轉㗎嘛！成日講八運轉九運啦！冇可能永遠係咁。」更笑言叫大家放長雙眼等睇佢哋谷底反彈，自嘲身處谷底，楊隊長認真識講笑。12子唔單止冇沉過，仲歌影視三棲愈發愈大，音樂頒獎禮有MIRROR，連電影頒獎禮都一樣見到佢哋。鏡粉要儲定錢年初開始一直有傳MIRROR會開show，本報收到獨家消息，7月至8月，柳應廷、盧瀚霆及姜濤分別開演唱會，由Jer打頭陣，Anson Lo緊接，姜濤壓軸，知情人士透露：「姜濤演唱會暫定開2至3場，場地喺亞博，5月初會公佈詳請。」姜濤o依家忙於拍新片《12怪盜》及客串《盜月者》，5月14日同Anson Lo、柳應廷及呂爵安，去大馬做show，返港後會閉關，為個唱做準備。」另外，MIRROR演唱會據知亦會於今年舉行，去年選擇唔退飛的觀眾，今年終於有show睇。