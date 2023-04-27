《俏郎君》製作人神預言有港產AV女優 ERROR爆肚令姜皓文失威狂NG

■黑哥和ERROR初次合作好愉快。

■ERROR演古惑仔，單是騎呢收陀地這場戲已笑爆嘴。

■黑哥和宣萱跟ERROR一齊，自然會變得唔多正經。

■嘉盈sell性感，扮港產AV女優完全入型入格。

■黑哥劇中都有不少搞笑場面，風格跟ERROR截然不同。

■劇中193演的姑爺仔勁冧嘉盈，兩人仲有親密戲份。

ViuTV劇《極度俏郎君》撮合姜皓文（黑哥）和ERROR首度合作，監製及編審陳翹英、監製梁崇勳和導演李浩基坦認劇集為黑哥度身訂造，而黑哥和ERROR以兩代不同搞笑方法撞出不少火花，ERROR更成功令黑哥笑到狂NG。3位製作人更率先爆，劇集神預言有首位港產AV女優誕生。 採訪：杜杜陳翹英表示最初想到做壞人易過做好人的主題，第一個想到最適合的演員就是姜皓文，「佢同我講過離開亞視後，有10幾年冇小朋友夠膽同佢影相，佢個形象真係會令人怕咗佢，但佢真人其實好溫文儒雅好好人，我就利用佢嘅外形，去做比較生活化嘅喜劇，算係為佢度身訂造。」對住ERROR正經唔到講到劇集有大量新生代演員參與，3人都覺得好有驚喜，特別是最多戲份的ERROR，又認為他們跟姜皓文擦出不少火花。李浩基說：「佢哋唔係淨係聽前輩或導演講點做，好有自己諗法，而且係別樹一格。」有場戲講黑哥同ERROR對住個壞了而不停搖的洗衣機，劇本冇寫但四子突然跟住一齊搖，搞到經驗豐富的黑哥忍不住狂笑，NG了10次，「佢哋唔係埋位先嚟爆肚，佢哋會坐埋一邊度，跟住再同導演、對手講一次，所以佢哋係好OK。」鏡頭外ERROR亦會令氣氛變得更加輕鬆，「ERROR未入組時，黑哥同宣萱都係認真嚴肅咁去做，但ERROR一埋位，鏡頭前後氣氛都唔同晒，對住佢哋大家都正經唔到。」3位製作人更預告劇中最爆劇情，要算飾演姑爺仔的193慘被女飛，「講佢好鍾意嘉盈，佢成日話『我儲夠錢你就唔好做嘞』，但嘉盈好有理想『你唔啱我，我嘅理想係去日本做AV女優』，後尾仲畀嘉盈成功做到！啲人可能話我哋抄，但係套劇係舊年拍，當時真係未有港產AV女優㗎！」