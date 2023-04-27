李克勤新歌MV邀得袁富華助陣

■克勤開心搵到袁富華演出MV。

李克勤下月將與相隔超過20年再度合作的香港管弦樂團舉行演唱會，昨日推出新歌《弦續》，並同步宣佈6場演唱會爆滿，現加開5月20日終極尾場。克勤新歌《弦續》的MV以「散聚有時」為基礎，打造婚禮及教堂追思會兩大場景，克勤坦言因為疫情，已很久沒有拍過這麼多人的MV，他表示：「最開心請到袁富華演出，佢之前拎過金像獎、金馬獎男配角，亦都提名過金馬獎最佳男主角，仲有駱振偉同蔡潔就飾演一對新婚夫婦。」對於歌曲及MV，克勤謂錄歌時感受很深，以前總以為人生最美好的是相遇，現在才明白，其實難得的是重逢，今時今日最希望所有朋友都別來無恙。