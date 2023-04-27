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吳耀漢5．8設靈 骨灰將撒落大海

2023-04-27 列印
■吳嘉龍（左）透露吳耀漢喪禮安排。資料圖片
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香港一代笑匠吳耀漢早前病逝，享年83歲。吳耀漢的兒子吳嘉龍昨日透露，家人將於5月8日在紅磡世界殯儀館為亡父設靈，下午4時家屬進行悼念，下午5時進行公祭，翌日早上11時舉行默禱儀式。家屬希望大家尊重吳耀漢，吳嘉龍則希望傳媒當日在靈堂內不要拍照及騷擾其家人。

舉殯儀式結束後，吳耀漢遺體將移送到九龍塘基督教會進行最後道別，由於他生前熱愛出海，因此遺體在火化後，家人會將骨灰撒落大海。
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