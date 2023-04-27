為了給公眾更多時間申請，運輸署將在青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務的日期，由原訂的4月26日延後至5月7日上午5時。經署方持續的宣傳，又設立多個諮詢站協助車主，截至前天，當局共發出超過66萬張...

2023-04-27