Stephy對新戲票房冇壓力

鄧麗欣（Stephy）加入新公司後，前晚首次出席活動，與撐拐杖的馬志威、陳湛文及袁富華出席電影《12日》慈善首映禮。Stephy和馬志威表示對票房沒有壓力，Stephy望可以承接近日香港電影票房成績，不介意跑多些謝票，馬志威也指腳傷不影響他謝票。問到會否怕外界拿《12夜》比較，Stephy反而想觀眾以正面健康的比較，指兩套電影主題不同。



早前Stephy在社交網上載空姐造型，問她是否勾起很多回憶？她笑指自己健忘，7年的事都記不起更何況17年，但《獨家試愛》這套電影久不久出現，令她想起很多事。早前Stephy到歐洲自駕遊，她笑指見到很多靚仔，但不一定要擁有，旅行叉完電返港，便要為新片開工。