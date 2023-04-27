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家暴案上庭獲准保釋 周永恆指好掛住兒子

2023-04-27 列印
■周永恆在3名律師陪同下接受訪問。
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周永恆日前與內地妻子陳薇爆出「家暴羅生門」，最終周永恆被控「刑事恐嚇」，其後再被加控「抗拒警務人員」與「襲擊警務人員」，控罪分成兩案件於昨晨在屯門裁判法院審理，被告毋須答辯，兩案各以5萬元，即共10萬元保釋，押後至6月21日審理，其間不得直接或間接接觸證人。

直至下午4時，周永恆終於交出保釋金，並由3位代表律師陪同離開屯門裁判法院，他停步接受訪問，強調心情很好，但在庭上好緊張，感到似看電影，坦言若保釋不到就好驚。問到頭部傷勢，他指已長出不少頭髮，仍要覆診，因有兩處沒頭骨，之後需裝鈦金屬，身旁律師提醒他勿講太多，他於是稱多謝大家關心便封口。
  周永恆又說好掛住兒子，但有關案情不便講太多；提到他被禁止接觸太太，怎能見兒子？他口快快指小朋友在媽媽那兒，又即收口並說：「唔該晒。」■周永恆與內地妻子陳薇爆出「家暴羅生門」。
■周永恆與內地妻子陳薇爆出「家暴羅生門」。
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