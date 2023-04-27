19歲入行識搞笑 奢望做星爺接班人 「綠葉王」戴耀明31年主角夢未醒：想做一次

■周星馳

■戴耀明笑指初入行的照片保存得好好，全靠頭號粉絲戴媽媽包好放在衣櫃。

■戴耀明19歲讀亞視訓練班時影，他笑指有點像黎明，還靠這相成功考入TVB訓練班。

■戴耀明TVB訓練班畢業，跟女同學拍劇實習，他自爆髮型抄鄭伊健。

■劇接劇的戴耀明，在《新四十二章》跟鄺潔楹演一對。

■早前終憑《青春不要臉》「李天光」，戴耀明首度入圍頒獎禮「最佳男配角」最後十強。

■2016年，戴耀明在《EU超時任務》跟譚凱琪演對手戲，被指有生理反應。

■戴耀明打算年中跟從事金融的女友，到歐洲遊行結婚。

■戴耀明父親早逝，一直跟母親相依為命，早前趁拍《日日媽媽聲》帶母遊電視城。

■戴耀明以日本動畫《一拳超人》主角「埼玉」造型拍手機遊戲廣告，更封「港版埼玉」。

50歲「綠葉王」戴耀明入行32年，早前終憑《青春不要臉》的藝訓班導師「李天光」，首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男配角」最後十強。多年來默默耕耘的他，初入行曾幻想做周星馳接班人，可惜至近日重播的《EU超時任務》「動Ｌ」一幕才稍有迴響，令他終於覺醒自己的綠葉位置。今年中他打算跟圈外女友旅行結婚，現在只望演漫畫《一拳超人》電影版，做一次真正主角。採訪：杜杜 攝影：譚志光戴耀明19歲參加1991年亞視訓練班入行，當年雄心壯志，以為一定有做主角的一天，他的畢業功課是模仿周星馳無厘頭式搞笑，校長勉勵他有機會做周星馳接班人，令他天真以為夢想會成真，「佢話『戴耀明你畀心機啦！如果你有運加天時地利人和，你可以係周星馳嚟』哈哈！就係呢句又唔算累死我，但係突然間鬆毛鬆翼，覺得星爺總有一日要退休或者坐歪，咪我嘅世界，哈哈！」出道拍大製作以為上硬位果然甫訓練班畢業，戴耀明被派演1992年的亞視大製作，戚其義監製的《李小龍傳》，「當時被喻為亞視最揼本，遠赴加拿大拍，搵吳大維，仲有影帝張家輝，嗰時我同家輝哥都係咁高咁大，哈哈！我哋做吳大維嘅左右手，即係損友，我都係模仿周星馳無厘頭咁負責搞笑，家輝哥負責型啲衝動同火爆啲，一凹一凸。」當時他以為劇集播完就會上位，會成為周星馳接班人，「係有啲接班feel，戴黑超搭地鐵，但係都冇乜人留意，哈哈！我開始明白天時地利人和，亞視收視不嬲唔太好，咁講好似好衰，係咪要去TVB呢？！」戴耀明離開亞視後，1994年讀TVB訓練班，最初想走斯文靚仔路線，可惜演出機會不多，直到開始轉型走性格路線，奮鬥目標轉為廖偉雄、吳孟達和許紹雄，機會開始多，「靚仔chok嗰啲我chok唔起，呢幾個啱自己，跟住落嚟工作量又多咗，騎呢角色book我好多通告喎！」當時他出席劇集宣傳活動，亦令他認清自己位置，「我唔係有心企喺主角側邊，影相時記者好有禮貌話唔好意思，佢哋淨係想影3個主角。」當時他當然不是味兒，但亦明白記者立場，「你喺度又令人難做，人哋又唔好意思叫你。」努力演出不及「動L」迴響大戴耀明演過多個角色令人印象深刻，如2010年的《鐵馬尋橋》「排長」及《巾幗梟雄之義海豪情》「少佐」（日本人向山達也）。不過迴響完全不及2016年《EU超時任務》下體疑出現生理反應一幕，討論區瘋傳更被封為「動L明」，「呢單嘢後有次宣傳，收到公司PR call我，以為取消或者改時間，點知佢話叫我快少少去，全世界等緊我，咩料呀大佬！嗰剎那有主角感覺，真係成班人等緊我，我夢寐以求，冇諗過咁重視小弟。」雖然他現在好清楚自己位置，但仍未放低主角夢，「嗰時拍廣告，套用漫畫《一拳超人》呢個主角，啲人記得，希望《一拳超人》可以拍到電影版，係好遙不可及嘅願望。」2017年，戴耀明跟拍拖5年的圈外女友分手後一直單身，後來因他誤以為患骨癌，跟前女友分憂，女方一句「不如辦點喜事沖喜吓」，兩人於去年5月正式復合，他已計劃今年年中跟女友到歐洲旅行結婚不擺酒，「唔想好做騷，亦都免除咗得失邊個，同埋我哋年紀又唔細，又唔鍾意咁高調，圍內親人食餐飯算。」不過對於生育，他跟未婚妻仍心大心細，「我媽咪就想嘅，但係我一半半，因為今晚即刻生，廿年後我都七張，佢仲未大學畢業喎！咁我咪要做到70幾歲，呢個係現實問題，隨緣啦！」