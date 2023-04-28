齊獲選十大網紅 軒仔讚司棋姐係潮流指標

■衛詩雅亦有份出席頒獎禮活動。

張敬軒（軒仔）、李司棋及衛詩雅等昨日出席頒獎禮活動，司棋姐表示早年攞過十大明星獎，估不到數十年後與年輕人一齊攞獎，成為十大網紅。她又多謝軒仔鼓勵及支持拍片，形容她是「全新李司棋」，她向台下軒仔說：「I love you！」司棋姐指多年來在電視城未見過軒仔，直至拍廣告才正式接觸，估不到對方真人原來這麼高。軒仔稱不應說「全新李司棋」，應說「最真實李司棋」，當時他已覺得司棋姐會在短期內成為新一代時尚KOL，因司棋姐早期在電視城拍戲，裝扮又潮又有品味，而且網上熱度好勁，超越好多後輩，是新潮流標準。問兩人會否合作做網上節目？軒仔稱好，他指電視台雖然有號召力，但新網絡時代自己可拍片，看到司棋姐拍飲食短片好開心。軒仔表示在司棋姐身上學到好多，不要被時代淘汰，開心之餘又可以帶歡樂給大家。