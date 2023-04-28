姜濤升呢做老闆 預告出童裝系列

姜濤出席拜神儀式前，先到銅鑼灣為自家服裝品牌「TO ZERO」舉行發佈會，逾千「姜糖」到場迫爆商場，尖叫聲震天，全場為他大合唱生日歌。姜濤分享品牌的理念，表示Zero是倒數想法，希望用減法看自己人生，單純就是快樂，並提醒自己要做善良的人，所以每季會推出慈善單品，幫助不同慈善機構。



姜濤笑言不慣被叫「姜老闆」，但好過叫「姜B」太小朋友，他透露會推出童裝系列，因很多粉絲有小朋友可穿親子裝，下一步考慮進軍飲食業。