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姜濤升呢做老闆 預告出童裝系列

2023-04-28 列印
■姜濤坦言人生3大快樂根源是食、打波與表演。
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姜濤出席拜神儀式前，先到銅鑼灣為自家服裝品牌「TO ZERO」舉行發佈會，逾千「姜糖」到場迫爆商場，尖叫聲震天，全場為他大合唱生日歌。姜濤分享品牌的理念，表示Zero是倒數想法，希望用減法看自己人生，單純就是快樂，並提醒自己要做善良的人，所以每季會推出慈善單品，幫助不同慈善機構。

姜濤笑言不慣被叫「姜老闆」，但好過叫「姜B」太小朋友，他透露會推出童裝系列，因很多粉絲有小朋友可穿親子裝，下一步考慮進軍飲食業。
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