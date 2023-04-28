姜濤笑言不慣被叫「姜老闆」，但好過叫「姜B」太小朋友，他透露會推出童裝系列，因很多粉絲有小朋友可穿親子裝，下一步考慮進軍飲食業。
姜濤升呢做老闆 預告出童裝系列
姜濤笑言不慣被叫「姜老闆」，但好過叫「姜B」太小朋友，他透露會推出童裝系列，因很多粉絲有小朋友可穿親子裝，下一步考慮進軍飲食業。
旅遊會籍騙局再現 疲勞轟炸迫碌卡
疫情後，港人外遊意欲爆升，騙徒覷準機會，設局請君入甕，疲勞轟炸迫買天價旅遊會籍騙案，死灰復燃。有險墮騙局者向本報說，會籍公司房間貼滿旅遊資訊，令人信以為真，但接待房間翳焗並播放強勁音樂，干擾判斷力，騙...
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習近平澤連斯基通話 歐美反應正面 中方：歡迎烏任命新駐華大使
俄批評烏拒以政治手段解危機俄烏戰事爆發超過一年，國家主席習近平周三首度與烏克蘭總統澤連斯基直接通話，表示中方將派代表赴烏克蘭等國訪問，澤連斯基隨後亦任命了新駐華大使。歐美都對中烏元首對話表示歡迎，俄羅...
2023-04-28
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特朗普涉強姦案開審 卡羅爾：遭性侵令我無法與人交往
現年79歲的美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll），去年底控告前總統特朗普在20多年前強姦她。案件本周開審，卡羅爾周三向紐約陪審團作證稱，事件令她無法與他人談戀愛，批評特朗普透過否認強姦...
2023-04-28
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University Hill截收逾萬票明開賣
新地旗下大埔白石角University Hill將於明日進行首輪銷售，項目連日來入票不斷彈升，項目昨日截票，發展商表示共取得10398票，超購逾68倍，成績理想。新盤University Hill自上...
2023-04-28
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哈薩克石油再申港上市 珍酒李渡首掛蝕388元
具「一帶一路」概念的石油勘探及生產公司哈薩克石油集團（MM Petroleum），石油勘探及生產公司哈薩克石油集團，昨日第2度向港交所提交上市申請，獨家保薦人由西證國際改為越秀融資。另一方面，珍酒李渡...
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當耶爾馬倫着晒火 蜂軍大炒格
多蒙特於上輪德甲大炒法蘭克福，並趁拜仁慕尼黑失分而升上聯賽榜首，今晚作客護級球隊波琴，矢志全取3分坐穩德甲一哥之位。蜜蜂軍團近10次各項正式賽事對波琴僅1敗，加上荷蘭翼鋒當耶爾馬倫近期又着火，今晚勢可...
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Ian無份變有份： 每日都會裝備自己
MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）及李芯駖（Sumling）等，昨日出席ViuTV節目發佈...
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認識銀行體系結餘 - 結餘減少等如資金流走?
偶爾聽到有人誤以為銀行體系結餘等同銀行持有貨幣數量，事實上，銀行體系結餘只是貨幣基礎的其中一部份，根據金管局定義，貨幣基礎還包括流通紙幣硬幣、負債證明書，外匯基金票據及債券。銀行體系結餘是銀行於金管局...
2023-04-28
- Cally - 朗豪坊五一「網紅兔」掀消費攻勢｜商界講呢啲
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告東尼盃賽包Q
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓策騎東廄「當年情」奪得韓國馬事會錦標。方嘉柏勝出「聰明導彈」和「天分高」，另加一席季軍，壓倒同樣起孖的希斯而成為練馬師王，後者則勝出「錢多多」和「人和家興」。至於田泰安與梁家...
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