Ian無份變有份： 每日都會裝備自己

■左起:Gao、Ivy So、芯駖、Day與Candy，為ViuTV節目巡禮造勢。

■保錡（左）與阿Dee笑言又要被公司糟質。

■吳肇軒、蘇皓兒、談善言等演出愛情故事。

■陳靜（左）與謝安琪為ViuTV拍劇。

■賈曉晨相隔7年再拍劇，坦言有壓力。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）及李芯駖（Sumling）等，昨日出席ViuTV節目發佈會，Ian坦言拍攝新劇《冰上火花》是血與淚的結合，AK亦說拍罷鬆了一大啖氣。此外，二人等待公司宣佈MIRROR成員開個人騷事宜，並會努力裝備自己，不會辜負粉絲期望。昨日《ViuTV年中無休2023節目發佈會》中，介紹5套將推出的新劇，包括由Anson Lo、Edan及陳漢娜等主演改編自韓國愛情喜劇的《社內相親》，還有全台參與的綜藝節目《全星暑假》等。出席發佈會的Ian與AK被問到MIRROR分拆開騷一事，AK相信公司有安排，最初傳無份的Ian突然有份，他說：「等公司公佈，好明白fans很關心我，所以更不會辜負她們的期望。」Ian表示每日都會裝備自己和做gym，作為幕前表演者要自律，做更多作品。而MakerVille回應傳媒查詢時表示：「有關MIRROR團隊補場演唱會及6個個人演唱會的詳情，我們會盡快公佈。」即默認將有6個成員開個人騷。ERROR將拍攝新綜藝節目，成員何啟華（Dee）說沿用舊班底為他們度身訂造黐線內容，拍攝第1日已簽生死狀，問到會否有笨豬跳，保錡即落閘指自己會瀨尿，已32歲會爆血管，阿Dee更指自己變得貪生怕死，因經過努力建立了事業名氣。COLLAR想全員拍劇COLLAR成員Day和Candy將主持節目《韓國留學Day Day晴》，成員芯駖首次拍劇很緊張，她們希望有機會全團一起拍劇，類似《宮心計》劇種，推舉Day演奸角，Gao又笑指Day與Candy貌似蠢蠢地，其實扮豬食老虎。謝安琪新劇盡情窒人謝安琪（Kay）與賈曉晨（JJ）合演新劇《法與情》， JJ表示成為人母已7年沒拍劇，再拍劇有少少壓力，因有很多性感牀戲又要深情又要扮「死魚」，睇完劇本懷疑自己能否勝任，更未知怎跟老公提及性感程度，而且牀戲對手不止一個，其中有關智斌。提到老公樊少皇欠債一事，JJ指他是受害者被騙去幾百萬，直言感到不公平，幸事件已完結。Kay透露角色牙尖嘴利，聰明又寸，自己未試過盡情窒人，所以覺得好玩，連老公都覺得她回家開門入房都有兇惡氣勢。