林夏薇靠CG效果與林峯合作

林夏薇、張頴康及黃嘉樂到電台宣傳劇集《法言人》，薇薇指劇情發展愈來愈精采，黃嘉樂終於有得打官司，不過被監製劉家豪取笑只得幾句英文，嘉樂坦言事前諮詢過讀法律的朋友。



薇薇表示觀眾睇劇可以學到法律知識，更有從事事務律師的網民讚有共鳴。劇中她與「金師爺」馬國明的感情明朗化，昨晚播出她的逃婚戲，她望住金師爺的背影，點知轉到正面是堂兄林峯，笑言CG效果新鮮又驚喜，但從未和林峯合作過，希望有機會。



另外，張頴康劇中被蔣祖曼追求，他表示曾質疑法官追律師的劇情，不過有律師親戚同樣娶法官老婆，證明大狀同法官沒尊卑之分。